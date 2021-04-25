Очень сложная травма игрока сборной Украины: Каштру рассказал про Кривцова и Бондаря

Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение "горняков" от Александрии (0:2) в 23-м туре украинской Премьер-лиге. А также рассказал о состоянии травмированных футболистов дончан Сергея Кривцова и Валерия Бондаря.

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"Хорошо начали. Команда чувствовала себя уверенно. В старте должны были выйти Бондарь, Кривцов, Сиприано и Додо. Через 15 минут матча мы уже играли без троих футболистов. Замена Бондаря привела к еще одной обязательной из-за числа украинцев, которые должны быть на поле. Выбор пал на Додо. Он говорил о дискомфорте, который он почувствовал на разминке. Была какая-то проблема с правой ногой. Команда потеряла стабильность", – цитирует Каштру tribuna.com

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"У Кривцова был приступ мигрени до матча. Сейчас оценивается ситуация. К сожалению, по Бондарю новости не самые лучшие. Имеются очень большие переживания. Думаю, это тоже очень сложная травма. За три дня у нас две травмы такой сложности"

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее жуткую травму получил Жуниор Мораес. Форвард Шахтера пропустит Евро.