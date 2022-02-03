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"Обзывал Усика бомжарой, а сам в кусты". Промоутер вывел Фьюри на чистую воду

Сергей Шаховец
3 февраля, 15:51
Цыганский король – мастер создавать информационный шум вокруг своей персоны. Фьюри крыл матом своих соперников, но не собирался с ними встречаться

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждает, что Тайсон Фьюри не собирался проводить бой с украинцем Александром Усиком. Именно Цыганский король сорвал переговоры о поединке за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.

Напомним, Тайсон Фьюри уже успел обвинить в этом всех и вся, включая Александра Усика, назвав того трусом.

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"Сделка для нас так и не сдвинулась с мертвой точки. Я не смог убедить Джошуа отойти в сторону. Я вернулся, мы снова начали обсуждать сделку, деньги и все остальное.

Джошуа сказал мне, что он не хочет отходить в сторону. И когда он узнал, что Фьюри хочет провести промежуточный бой 26 марта в Манчестере, то уже однозначно не хотел отходить в сторону. Я мог вернуться к нему только с деньгами. Так что мы снова начали переговоры, но сделки никогда и не было. Он бы не отошел в сторону, поэтому я вернулся к переговорам, но по факту никто нас особо и не просил.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Я единственный, кто говорит все прямо. Я отвечаю на все ваши вопросы. Вы всегда задаете мне самые жесткие вопросы, но никогда не задаете их команде Фьюри. Спросите Фьюри или Фрэнка Уоррена, готов ли был Тайсон драться с Александром Усиком в следующем бою. Ответ – нет. Но он выходил в Instagram и говорил: "Усик – бомжара, я тебя размажу и бла-бла-бла". Однако он не дерется с ним", – цитирует Эдди Хирн fightnews.info.

Напомним, что Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри, назвал Джошуа главным виновником срыва мегафайта Усик – Фьюри.

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"Мне сказали, что Усик будет готов биться лишь в конце мая. Что же в это время делать Тайсону? Сидеть на пятой точке?" – заявил Уоррен.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри