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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Обошлось без крови. Украинские лыжники провалили гонку на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
6 февраля, 11:39
На Олимпийский играх в Пекине разыграли второй комплект наград в лыжных гонках

Россиянин Большунов выиграл золото в мужском скиатлоне / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На старт лыжной гонки в скиатлоне вышли мужчины, которые должны были преодолеть дистанцию 30 км. Украину в мужском скиатлоне представили два спортсмена – Алексей Красовский и Руслан Перехода.

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Несмотря на то, что главными фаворитами гонки были норвежские лыжники, они в итоге оказались вне подиума.

А победу в скиатлоне праздновали представители команды РОКа. Александр Большунов и Денис Спецов завоевали золото и серебро, а бронзовая награда досталась Ииво Нисканену из Финляндии.

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Украинские лыжники не дошли до финиша. Красовского и Переходу лидеры перегнали на круг, поэтому они закончили соревнования досрочно.

Лыжная гонка. Скиатлон (мужчины), 15 км + 15 км

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1. Александр Большунов (РОК) – 1:16,09,8

2. Денис Спицов (РОК) – 1,11,0

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 2,00,2

Руслан Перехода (Украина) – не финишировал

Алексей Красовский (Украина) – не финишировал

Напомним, что в чемпионкой в женском скиатлоне стала норвежская спортсменка Тереза Йохауг. А украинская лыжница Виктория Олех стала настоящей героиней первого дня Олимпиады.

Украинская спортсменка с окровавленным лицом сумела дойти до финиша и закончить дистанцию на 60-м месте, несмотря на уговоры тренера сойти с трасcы.

Окровавленная Виктория Олех / Фото: скриншот