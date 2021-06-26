Обхохочешься! УЕФА показал самые смешные моменты Евро-2020

По итогам первой половины чемпионата Европы набралось достаточно курьезных моментов, которые УЕФА собрал в одно видео

Болельщикам всегда нравятся курьезы / Фото: AFP

Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. А по итогам группового этапа УЕФА показал самые комичные моменты первой половины Евро-2020.

Напомним, сборная Украины набрала три очка и с третьего места вышла в 1/8 финала турнира.

Кто с кем играет

Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, ﻿Амстердам)

Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)

Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)

Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)

Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)

Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)

Англия – Германия (﻿19:00, 29 июня, Лондон)

Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго)