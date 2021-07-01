Обещание игроков сборной перейти на украинский язык оказалось пранком

Артем Довбик не звонил Ларисе Ницой. Писательница стала жертвой пранкера, говорившего с ней от имени игрока сборной Украины

Ларису Ницой разыграл пранкер / Фото: Reuters, Facebook

Ранее украинская писательница Лариса Ницой рассказала, что нападающий сборной Артем Довбик в телефонном разговоре пообещал ей, что игроки и тренерский штаб перейдут на украинский язык. Но оказалось, что звонок от футболится оказался обычным пранком.

Писательнице позвонил пранкер Василий Крутчак и, представившись Довбиком, рассказал, что воспитывался в украиноязычной семьей, но постоянно находился с русскоязычными тренерами, поэтому разговаривает на русском. Также он пригласил писательницу за счет сборной посетить матч Украины против Англии в Риме.

Впрочем, стоит отметить, что в своем посте о звонке "Довбика" Ницой выразила сомнение, что разговаривала с настоящим футболистом.

"Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?", – рассуждала писательница.

Ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани предложил игроков сборной обязать разговаривать на украинском языке контрактом.

Кстати, ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.