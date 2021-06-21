Обалденные! Жены футболистов сборной Украины – в Бухаресте

С такой поддержкой победа обеспечена! Поболеть за сборную прилетели вторые половинки Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова

Жены футболистов сборной Украины / Фото: Instagram

Поддержать сборную Украины в сегодняшнем матче с Австрией в Бухарест прилетели жены наших футболистов – Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.

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"Какая у нас обалденная компания, девчоночки", – подписала в Instagram совместное фото красоток в столице Румынии Юлия Кривцова

"Украинки – самые красивые!", "Компания – бомба-ракета!" – пишут в комментариях под фото фолловеры Кривцовой

А супруга вратаря Александрии, экс-сборника Юрия Панькива Надежда отметила: "С такой поддержкой – только победа!"

Ранее мы писали, что весь самолет украинских болельщиков, с женами футболистов, затянул "Червону руту" и "Ще не вмерла" на пути в Бухарест.

Напомним, начало матча Украина – Австрия в Бухаресте – в 19:00 по киевскому времени. Нашей сборной, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть.

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