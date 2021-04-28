Леннокс Льюис возвращается. Кличко, ты в курсе?

Бой двух бывших чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона и Леннокса Льюиса может пройти в сентябре

Льюис vs Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 54-летний Майк Тайсон сегодня огорошил сенсационной новостью. Он проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона 55-летнего Леннокса Льюиса!

"Я буду драться с Ленноксом Льюисом. Сентябрь", – приводит слова Тайсона TMZ.

Спустя 19 лет

В июне 2002 года Майк Тайсон и Леннокс Льюис уже боксировали. Тот поединок завершился в восьмом раунде победой британца техническим нокаутом.

Тайсон – Холифилд

Майк Тайсон собирался провести третий бой против Эвандера Холифилда. Даже предварительную дату выбрали – 29 мая. Но не договорились. Теперь Холифилд встретится с Кевином Макбрайдом.

Напомним, что боксеры дрались дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором Майка дисквалифицировали за то, что откусил часть уха Эвандера. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

Льюис – Кличко

Больше всего на свете хотел провести реванш с Ленноксом Льюисом Виталий Кличко. В 2003 году украинец проиграл британцу техническим нокаутом из-за рассечения. Но бой был настолько конкурентным, что все ждали реванш. Но Леннокс завершил карьеру. С тех пор разговоры о втором поединке Кличко и Льюиса не утихали. Если Льюис таки вернется, это шанс Виталия.