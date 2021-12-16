Нужно зарабатывать очки. Шевченко намерен одержать первую победу в Серии А

Шевченко пора набирать очки в Серии А / Фото: Getty Images
После победы в Кубке Италии над Салернитаной (1:0), украинский специалист не намерен останавливаться на достигнутом и настроен одержать свою первую викторию в Серии А.
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"Мне очень приятно добыть победу. Это облегчение для нас. Команда не пропустила гол, мы выиграли, и теперь впереди две трудные игры. Надеемся, что наш боевой дух поднимется.
Мы должны демонстрировать нашу компактную и агрессивную игру, попытаться заработать несколько очков, но командная игра будет решающей. Конечно, мы должны максимально использовать возможности, которые будут.
В Кубке Италии мы пытались уравновесить команду, думая о матче с Лацио. Некоторым футболистам был предоставлен отдых. У Лацио было на несколько дней отдыха больше, но мы должны попытаться сыграть в свою игру", – цитирует Шевченко tuttomercatoweb.com.
Добавим, что после 17-ти сыгранным матчей Лацио занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.
"Грифоны" с начала чемпионата Италии одержали только одну победу и находятся в "зоне вылета" на 18-й строчке. Под руководством Андрея Шевченко Дженоа заработала одно очко в пяти матчах.