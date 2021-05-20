Нужно быть дебилом, чтобы сесть пьяным за руль: жесткое заявление украинского вратаря

Бывший игрок Мариуполя не понимает, как можно водить в состоянии алкогольного опьянения. Ведь если остановят или попадешь в аварию, то заплатишь больше

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

Бывший вратарь Мариуполя и Шахтера Рустам Худжамов рассказал, что ни за что не сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения и вообще не понимает, как можно себе такое позволить. Ранее в стельку пьяный футболист Металлиста устроил массовое ДТП в Харькове.

"Бухим за руль не садился. Если сам погиб – окей, это было твоим выбором – сесть бухим за руль. С собой кого-то забираешь, травмируешь кого-то – мне не хотелось таких последствий. Я этого полностью не понимаю. Если набухался – возьми драйвера, заплати 300-400 гривен. Если тебя остановят – ты больше заплатишь, если ты попадешь в аварию – тоже. Это репутационные потери. Нужно быть полным дебилом, чтобы сесть пьяным за руль", – сказал Худжамов Sport Arena

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Напомним, что последним клубом Худжамова был Мариуполь, за который он выступал до апреля 2020 года. А затем завершил карьеру в возрасте 37 лет.