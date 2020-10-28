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В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)

28 октября, 11:32

Олег Люлька Олег Люлька

Уровень алкоголя в крови полузащитника почти в десять раз превышал норму

Полузащитника харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлиста-1925" Дмитрия Кравченко обвиняют в том, что он устроил массовое ДТП в Харькове. Как сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков", 25-летний Кравченко, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, разбил свою собственную машину и еще три других авто.

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По данным источника, на месте массового ДТП был проведен осмотр Дмитрия Кравченко с помощью драгера, который показал 1,85 промилле – иными словами, норма алкоголя в крови футболиста превышена в 9 раз.

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Фото "ТРУХА Харьков"

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Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборную Украины.

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Ранее мы писали, что чемпионка Украины без прав сбила насмерть на переходе беременную девушку: видео и жуткие подробности. Водитель Mitsubishi в растерянности нажала педаль газа – авто еще и переехало уже сбитого пешехода.

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ДТП футболист Металлист 1925 ДТП в Харькове
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