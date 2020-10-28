В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)

Полузащитника харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлиста-1925" Дмитрия Кравченко обвиняют в том, что он устроил массовое ДТП в Харькове. Как сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков", 25-летний Кравченко, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, разбил свою собственную машину и еще три других авто.
По данным источника, на месте массового ДТП был проведен осмотр Дмитрия Кравченко с помощью драгера, который показал 1,85 промилле – иными словами, норма алкоголя в крови футболиста превышена в 9 раз.
Фото "ТРУХА Харьков"
Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборную Украины.
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