В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)

Уровень алкоголя в крови полузащитника почти в десять раз превышал норму

Полузащитника харьковского футбольного клуба Первой лиги "Металлиста-1925" Дмитрия Кравченко обвиняют в том, что он устроил массовое ДТП в Харькове. Как сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков", 25-летний Кравченко, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, разбил свою собственную машину и еще три других авто.

Реклама

По данным источника, на месте массового ДТП был проведен осмотр Дмитрия Кравченко с помощью драгера, который показал 1,85 промилле – иными словами, норма алкоголя в крови футболиста превышена в 9 раз.

Реклама

Фото "ТРУХА Харьков"

В тренде Все результаты 7-го тура чемпионата Украины

Отметим, что Дмитрий Кравченко перешел в "Металлист-1925" в начале сентября. До этого выступал за "Ворсклу", в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Украины-2018. Полузащитник играл за юношеские и молодежную сборную Украины.

Читайте также: 11-летняя девочка угнала у бабушки авто и разогналась до 130 км/ч. Ребенка остановила полиция

Ранее мы писали, что чемпионка Украины без прав сбила насмерть на переходе беременную девушку: видео и жуткие подробности. Водитель Mitsubishi в растерянности нажала педаль газа – авто еще и переехало уже сбитого пешехода.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама