Нравится все больше и больше: вот на кого Кличко променял бокс

Необычная компания Кличко для игры в гольф / Фото: Instagram

Владимир Кличко давно увлекся гольфом, но только после завершения карьеры боксер смог полноценно окунуться в "игру миллионеров".

"Еще один отличный удар. Мне все больше и больше нравится играть в гольф", – признался в Instagram Кличко.

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Кличко-младший частенько играет в гольф с еще одним нашим легендарным спортсменом Андреем Шевченко. Вот недавно они участвовали в турнире по гольфу в Шотландии, но провалились.

Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее, не утихают слухи о возможном возвращении Владимира в спорт.

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Владимир Кличко / Фото: Facebook

Кличко как-то признался, что мечтает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в 45 лет. Украинцу сейчас как раз 45!