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Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Нравится все больше и больше: вот на кого Кличко променял бокс

Александр Трикиша
20 октября, 23:40
Знаменитый экс-чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко, кажется, передумал возвращаться в бокс. Украинец похвастался другим увлечением

Необычная компания Кличко для игры в гольф / Фото: Instagram

Владимир Кличко давно увлекся гольфом, но только после завершения карьеры боксер смог полноценно окунуться в "игру миллионеров".

"Еще один отличный удар. Мне все больше и больше нравится играть в гольф", – признался в Instagram Кличко.

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Кличко-младший частенько играет в гольф с еще одним нашим легендарным спортсменом Андреем Шевченко. Вот недавно они участвовали в турнире по гольфу в Шотландии, но провалились.

Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее, не утихают слухи о возможном возвращении Владимира в спорт.

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Владимир Кличко / Фото: Facebook

Кличко как-то признался, что мечтает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в 45 лет. Украинцу сейчас как раз 45!

"Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – так заявлял Кличко-младший, но пока не спешит вернуться на ринг.

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