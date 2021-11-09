Нож в спину! Фанат пытался убить легендарную теннисистку

Нападение на Монику Селеш

Уже завтра стартует Итоговый женский чемпионат по теннису. Ровно 30 лет турнир выиграла Моника Селеш.

Начало 90-х было золотой порой югославской теннисистки. В 17-лет она стала первой ракеткой мира, подвинув с трона легендарную Штеффи Граф. Этим и подписала себе приговор, который едва не стал смертельным.

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Токарь с кухонным ножом

В 1993-м году Моника третий раз подряд выиграла Australian Open. После чего ушла на больничный из-за гриппа.

Вернуться на корт она решила в апреле на представительном турнире в Гамбурге. Накануне она узнала о смертельной болезни отца и на матч против Магдалены Малеевой выходила сама не своя.

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В паузе между сетами Селеш сидела и слушала свист с трибун. На родине Граф публика не скрывала антипатии к главной сопернице немецкой теннисистки.

Но никто и предположить не мог, что эта антипатия перерастет в кровавую драму.

Ярый поклонник Штеффи Граф немецкий токарь Гюнтер Пархе, чтобы раз и навсегда покончить с соперничеством двух великих теннисисток, выбежал с трибун на корт и вонзил кухонный нож в спину Селеш...

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К счастью, ранение оказалось не опасным для жизни Моники. Но травма психологическая оказалась куда более серьезней физической.

Дом стал крепостью

Немецкий суд заявил, что у Пархе расстроенная психика и снял с него обвинение в покушении на убийство, заменив на умышленное нанесение травмы. А затем и вовсе убрал из этой формулировки "умышленное", и приговорил токаря к двум годам условно.

Когда Селеш узнала о решении суда, с ней случилась истерика. Теннисистка не понимала, как человек, пытавшийся убить ее, мог быть свободен.

Моника больше не могла играть. Она стала бояться публики и превратила свой дом в крепость: высокий забор, камеры слежения, сигнализация. Она перестала читать газеты и смотреть телевизор, целыми днями спала, неделями ходила в одной и той же грязной майке и почти все время лежала, уставившись в потолок...

Борьба с недоеданием

Лишь два года спустя Селеш смогла вернуться на корт. Ее выступление уже не было столь успешным как раньше. Тем не менее Селеш еще раз выиграла Australian Open – в 1996 году, а на Олимпиаде-2000 завоевала "бронзу".

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В 2003 году Моника Селеш завершила карьеру. На корте она заработала более 14 млн долларов, выиграла 53 турнира, из которых девять – это "Большой шлем".

Ныне Селеш живет в США. В 2014 году она вышла замуж за миллиардера Тома Голисано, бывшего владельца хоккейного клуба Баффало. Работает в межправительственной программе при ООН, выступающей за борьбу с недоеданием.