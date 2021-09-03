Новые замашки Путина: Россия готовится поспорить с Украиной за проведение Олимпиады

Руки не отмыли после Сочи, а уже хотят принять новые Игры / Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о возможности подать заявку на проведение еще одной Олимпиады.

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"Россия не исключает возможности подачи заявок на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке", – приводит слова Путина ТАСС

Путин и глава Международного олимпийского комитета Бах. Фото – Getty Images

Напомним, Россия принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи, выиграв медальный зачет. Однако впоследствии была лишена множества наград, так как оказалось, что они были добыты благодаря махинациям с допингом.

За свои допинг-грехи на недавних Играх в Токио спортсмены РФ выступали без национальных флага и гимна.

Отметим, что ближайшие Олимпийские игры уже практически распределены по городам-хозяинам.

Где пройдут ближайшие зимние Игры

2022 – Пекин

– Пекин 2026 – Милан и Кортина-д’Ампеццо

Где пройдут ближайшие летние Игры

2024 – Париж

– Париж 2028 – Лос-Анджелес

– Лос-Анджелес 2032 – Брисбен

Но при этом зимняя Олимпиада-2030 еще остается бесхозной. С местом ее проведения МОК определится в 2022 или 2023 годах. И ранее мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что город готов бороться за проведение зимних Олимпийских игр-2030.

Смотрите план постройки олимпийских объектов возле "Арены Львов"

Кстати, недавно министр спорта Вадим Гутцайт отметил, что Украина могла бы принять олимпийские соревнования в Буковеле (зимние) и Киеве (летние), но уточнил, что речь, прежде всего, идет не о взрослых, а о юношеских Олимпийских играх, которые могли бы стать для нашей страны своеобразным тестом.

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Что касается Путина и спорта, отметим, что глава РФ является мастером спорта по самбо и дзюдо. А вот с хоккеем у него складывается не очень. Смотрите, как он грохнулся на льду: