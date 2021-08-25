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Американцы назвали форму Украины одной из лучших на Олимпиаде в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 августа, 20:11
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Олимпийская форма Украины на Играх в Токио признала одной из самых красивых на Олимпийских играх. Высокую оценку украинской экипировке дало издание PEOPLE
Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020
Выход сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Самый популярный американский журнал назвал парадную украинский форму новаторской и в то же время удобной и практичной.

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Как мы писали во время презентации экипировки для Олимпиады-2020, к созданию формы олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены.

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Цветовая гамма умело объединяет традиционные синий и желтый с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Главная идея всей коллекции заключалась в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям.

Ранее мы писали, что Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости. Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины.

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