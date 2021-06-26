Нокаут прямым встречным в женском мордобое: украинка проиграла в первом же раунде

Елена Колесник - боец из Одессы
Сегодня утром по киевскому времени в США прошло шоу смешанных единоборств под эгидой лиги профессиональных бойцов (PFL). Участие в нем приняла и 30-летняя украинка Елена Колесник. Правда, бой одесситка завершила далеко не наилучшим образом.
На прошлых выходных Спивак победил Олейника в битве бывших украинцев в UFC.
Соперницей Елены в полулегком весе (до 65 кг) была суровая Ларисса Пачеко из Бразилии. Девушки не стали отсиживаться в обороне и с самого начала устроили открытую потасовку. В итоге щедрого обмена ударами Колесник получил сильный встречный и оказалась в нокауте уже в первом раунде.
Для Елены это поражение оказалось четвертым подряд, а до этого она пять раз побеждала. В свое время украинка занималась успешно боксом, тайским боксом и кикбоксингом.
Запомнилась и как общественный деятель. Вступила в партию "Слуга народа". Вызывала на бой телеведущую Янину Соколову, которая критиковала Александра Усика за его позицию.
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