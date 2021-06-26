Нокаут прямым встречным в женском мордобое: украинка проиграла в первом же раунде

Одесситка Елена Колесник неудачно вышла в клетку турнира по смешанным единоборствам в американском Атлантик-Сити, проиграв спортсменке из Бразилии

Елена Колесник - боец из Одессы

Сегодня утром по киевскому времени в США прошло шоу смешанных единоборств под эгидой лиги профессиональных бойцов (PFL). Участие в нем приняла и 30-летняя украинка Елена Колесник. Правда, бой одесситка завершила далеко не наилучшим образом.

На прошлых выходных Спивак победил Олейника в битве бывших украинцев в UFC.

Соперницей Елены в полулегком весе (до 65 кг) была суровая Ларисса Пачеко из Бразилии. Девушки не стали отсиживаться в обороне и с самого начала устроили открытую потасовку. В итоге щедрого обмена ударами Колесник получил сильный встречный и оказалась в нокауте уже в первом раунде.

Для Елены это поражение оказалось четвертым подряд, а до этого она пять раз побеждала. В свое время украинка занималась успешно боксом, тайским боксом и кикбоксингом.

Запомнилась и как общественный деятель. Вступила в партию "Слуга народа". Вызывала на бой телеведущую Янину Соколову, которая критиковала Александра Усика за его позицию.

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