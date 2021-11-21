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Колос --
4 декабря 00:00
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Нокаут и завершение карьеры: Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона мира

Павел Василенко
21 ноября, 09:47
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг

Нокаут Шона Портера / Фото: Getty Images

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у соотечественника Шона Портера техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее мы писали, что украинец Александр Усик во время любительской карьеры проиграл американцу Шону Портеру.

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Таким образом, 34-летний Портер в пятый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года.

На его счету 38 побед (29 нокаутом) и ни одного поражения.

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34-летний Портер потерпел четвертое поражение при одной ничьей и 31 победе (17 нокаутом).

Добавим, что Шон Портер объявил о завершении карьеры на пресс-конференции после боя.