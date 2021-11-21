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Нокаут года! Бомж из лагеря Усика согнул в три погибели итальянца

Андрей Трофимов
21 ноября, 00:25
26-летний британец нигерийского происхождения Микаэль Лаваль подтвердил свое прозвище "Смертельный", жестко вырубив в Лондоне Леонардо Бруццезе из Италии

Лаваль нокаутировал Бруццезе / Фото: Sky Sports

На ринге Wembley Arena в Лондоне проспект первого тяжелого веса Микаэль Лаваль в пятом раунде уничтожил Леонардо Бруццезе жестким нокаутом, после которого итальянец в буквальном смысле согнулся в три погибели.

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Отметим, что год назад Wembley Arena оказалась фартовой и для Александра Усика, который тут единогласным решением судей одолел Дерека Чисору.

Усик победил Чисору прошлой осенью

Кстати, Лаваль – бывший спарринг-партнер Александра Усика, помогал украинцу готовиться к победному бою против Майриса Бриедиса в 2018-м.

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"Усик – забавный парень. Всегда шутит, но при этом скромный. Я всегда говорил, что если я сумел проявить себя с таким, как он, то смогу доставить проблемы любому сопернику", – рассказывал ранее Лаваль, сравнивая украинца с призраком – мол, Усик такой же неуловимый.

Отметим, что Микаэль Лаваль родился в нигерийском Лагосе. В 13 лет он остался без матери, которая умерла на его глазах от низкого кровяного давления, а отношения как с биологическим отцом, так и с отчимом не сложились.

Как следствие, Микаэль вынужден был бомжевать на улицах Лагоса, выпрашивая у людей еду, пока его не спасло посольство Великобритании, позволившее ему перебраться в Лондон и наладить там свою жизнь.

Лаваль с Кличко и Холифилдом

На данный момент у Микаэля Лаваля 15 побед на профи-ринге, 9 из которых добыты нокаутом. Он не потерпел ни одного поражения и вскоре, с таким темпом, может подраться за чемпионский титул в крузервейте.

А там, может, и поединок с Усиком состоится.

Интересно, что три победы Лаваль умудрился добыть в один день, 19 июля 2019 года одолев друг за другом британцев Вулери, Джеймисона и Чамберса.