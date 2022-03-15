Ночные ужасы Элины. Украинская теннисистка тяжело переносит войну в стране

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Муж первой ракетки Украины Гаэль Монфис после победы над лидером рейтинга АТР россиянином Даниилом Медведевым поделился своими переживаниями насчет войны в Украине. Французский теннисист стал плечом и опорой для всей семьи Элины Свитолиной.

Реклама

В тяжелые дни осознания происходящего на Родине рядом с супругой, которой было очень тяжело управлять своими эмоциями, постоянно находился Монфис.

"Сейчас у моих родственников, моей второй семьи идет борьба. Нелегко было видеть, как моя жена несколько недель плакала каждую ночь. Это было тяжело, это было очень тяжело. Конечно, я был и остаюсь рядом с ней, с семьей каждый день".

Кроме профессиональной деятельности, семейная пара продолжает помогать родственникам Свитолиной, которые остались в Украине.

"До сих пор многие родственники все еще остаются в Украине. Мне сложно все это описать. Я сам внутри происходящего. Это просто какое-то безумие, если начинаешь об этом задумываться. Но мы стараемся справиться с этим. И, безусловно, со своей стороны я стараюсь быть тем плечом, на которое Элина и вся моя вторая семья могут опереться. Я делаю для них все, чтобы они были счастливы и находились в безопасности. Я делаю все, что сейчас в моих силах".

Также Элина Свитолина вместе с другими украинскими топ-спортсменами продолжает помогать стране, которая уже 20-й день борется и страдает от военных преступлений орков.