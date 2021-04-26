Никогда не угадаете, кого в Премьер-лиге назвали лучшим футболистом

Вчера киевляне за три тура до завершения сезона завоевали золотые медали. После этого Суркис рассказал о премиальных футболистов Динамо за победу в чемпионате, а Премьер-лига назвали лауреатов минувших выходных.

Довольно неожиданно лучшим игроком 23-го тура признали динамовца Илью Забарного. 18-летний защитник открыл счет в матче с Ингульцом, который киевляне выиграли 5:0. Конкурентами Ильи были одноклубник Виктор Цыганков, сделавший дубль, вратарь Львова Александр Ильющенков, отбивший пенальти в победном поединке с Десной, и форвард Александрии Дмитрий Шастал, способствовавший голом сенсационной победе над Шахтером.

В экспертный совет входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Игорь Шуховцев, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Вашему вниманию видео из раздевалки Динамо: Попов швырнул бутылку, Луческу отомстил.

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А Всеукраинское объединение тренеров лучшим наставником тура признало Владимира Шарана – за "викторию" над Шахтером со счетом 2:0. Смотрите обзор поединка в Александрии:

Вспомним, как Забарный выручал Динамо в Лиге чемпионов: