Никакой благодарности! Интер расстался с тренером, который прервал гегемонию Ювентуса

Антонио Конте больше не тренер Интера / Фото: Reuters
Сегодня миланский Интер официально объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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"Весь клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся работу, которую он проделал, кульминацией которой стало завоевание девятнадцатого Скудетто. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба", – говорится в официальном заявлении Интера.
51-летний специалист руководил миланской командой с мая 2019 года. По итогам минувшего сезона Интер стал чемпионом Италии, прервав девятилетнюю гегемонию Ювентуса.
По информации СМИ, причиной расставания стало разногласие тренера с руководством Интера. Боссы миланского клуба считают, что в нынешних условиях будет невозможно обойтись без снижения заработной платы игрокам на 15-20%. Также под вопросом усиление состава.
Конте не хотел работать в таких условиях и не видел будущего этой команды без новых футболистов.
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