Нигерийский кошмар пустил кровь в октагоне: Усман победил Ковингтона в главном бою UFC 268

Камару Усман победил Колби Ковингтона на турнире UFC 268 / Фото: REUTERS

Усман одержал победу единогласным решением судей – 48:47, 48:47 и 49:46. Его соперник завершил бой с окровавленным лицом.

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Это была пятая защита титула для Камару. Всего же он одержал 20-ю победу (9 – нокаутом) при единственном поражении, которое случилось еще в 2013 году. Напомним, что в предыдущем поединке Усман брутально нокаутировал Хорхе Масвидаля.

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Кстати, Усман уже встречался с Ковингтоном в 219 году и тогда победил соперника нокаутом в пятом раунде. Всего же на счету Колби 16 побед и три поражения.

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