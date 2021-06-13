Нидерланды – Украина: онлайн первого матча команды Шевченко на Евро-2020

Стартуют матчи Евро-2020 в группе С. Голландия является фаворитом в матче с Украиной, но ранее на официальном уровне соперники не встречались

Сборная Украины / Фото: Reuters

Дождались! Сегодня, 13 июня, сборная Украины стартует на Евро-2020. В 22:00 команда Шевченко начнет борьбу на своем третьем чемпионате континента против Нидерландов, которые сыграют на глазах у родной публики в Амстердаме. Наш сайт проведет мудьтимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями и видеоповторами.

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НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

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УКРАИНА НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ

Украина выступит на Евро в третий раз в своей истории. И на третьем форуме подряд. На домашнем турнире 2012 года "сине-желтые" не выбрались из группы с Англией, Францией и Швецией, заняв третье место с 3 очками.

После чего Андрей Шевченко завершил свое выступление за сборную. Четыре года спустя раздираемая конфликтами сборная также не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией с нулем очков.

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

На нынешнем Евро на команду Шевченко делают большие ставки – в поединках Лиги наций и в отборе на Евро-2020 она зарекомендовала себя грозой грандов и командой, которая будет бороться до конца. Главный тренер умел создать в коллективе прекрасную обстановку. И доверяет ключевые роли не только опытным исполнителям, но и молодежи.

НИДЕРЛАНДЫ НА ЕВРО

Нидерланды, болезненно переживавшие смену поколений, пропустили Евро-2016 и ЧМ-2018. Сегодня они проведут первый матч в финальной стадии за семь лет. Голландия лишь однажды выигрывала турнир – в 1988 году. И 4 раза была бронзовым призером. Но на чемпионате в Украине и Польше не смогла выбраться из группы.

Смотрите, как к Украине готовятся Нидерланды

ПОСЛЕДНИЕ 10 МАТЧЕЙ КОМАНД

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, который неделю назад получил травму на тренировке, не сыграет против Украины. Его место займет 19-летний Юррьен Тимбер. Франк де Бур доверяет молодым футболистам, на которых строит новую команду.

Украина весной потеряла целый ряд игроков из-за травм – Мораес, Бондарь, Коваленко, Буяльский, Коноплянка. Поэтому в последний момент Шевченко добавил в заявку полузащитника Гента Романа Безуса, который в последних восьми матчах сезона забил шесть мячей. Еще восстанавливается после повреждения Цыганков, который сегодня точно не сыграет. Наверное, главная интрига – кто займет место в воротах. Пятов, Трубин и Бущан сыграли по матчу в спаррингах.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Нидерланды и Украина впервые встречаются в официальных матчах. В товарняках у "сине-желтых" – ничья и поражение 0:3.

ЧТО ГОВОРИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Нидерландов Франк де Бур: "Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями. Она организованна и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник. Маттейс де Лихт не сыграет. А Маартен Стекеленбург – мой основной вратарь"

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

Главный тренер Украины Андрей Шевченко: "Нидерланды – очень интересная команда, с отличными исполнителями. Она может менять свою схему игры и настроена на атакующий футбол. Конечно, у них есть большое преимущество, так как они играют дома. Но наша задача – выход из группы. Самое главное – у нас есть свой стиль. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться"

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА

В прямом эфире поединок на "Йохан Кройфф Арена", начиная с 22:00, покажет телеканал "Украина", а также каналы "Футбол 1" и "Футбол". Трансляция онлайн будет доступна и на ресурсе OLL.TV.

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ

Безоговорочным фаворитом этой встречи является сборная Нидерландов. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.