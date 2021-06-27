Нидерланды – Чехия: видео обзор матча Евро-2020

Лучшие моменты матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии

На поле было много борьбы / Фото: REUTERS

В Будапеште проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель нашей группы сборная Нидерландов встречается с командой Чехии. Мы ведем-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Чехия. А здесь будем выкладывать видео голов, обзоры таймов и ключевых событий встречи.

Нидерланды – Чехия – 0:2

0:1. 68' Голеш

0:2. 80' Шик

Обзор первого тайма. Не очень много создали опасных моментов команды, хотя ближе к голу были голландцы.

55 минута. Де Лигт получает красную карточку и оставляет Нидерланды вдесятером.

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68 минута. После розыгрыша углового ошибся на выходе вратарь и Голеш головой отправил мяч в сетку.

80 минута. Быстрая контратака чехов и Шик завершает ее точным ударом в ближний угол

Напомним, что ранее в четвертьфинал Евро-2020 уже вышли сборные Дании и Италии. А сборная Украины сыграет свой матч плей-офф 29 июня против Швеции.