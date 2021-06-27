Нидерланды – Чехия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро

Встреча одного из фаворитов с крепким середняком состоится на полном стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште в воскресенье вечером

Думфрис, сборная Нидерландов / Фото: Reuters

Сегодня проходят еще два поединка плей-офф чемпионата Европы. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Нидерланды – Чехия. После трех матчей на домашней арене имени Йохана Кройффа "оранжевые" переезжают в Венгрию. Стартовый свисток российского рефери Карасева прозвучит в 19:00.

Подопечные Франка де Бура выиграли все три встречи группового этапа. Чехи же дважды играли на выезде: победили шотландцев в Глазго и уступили англичанам в Лондоне. Еще раз в столице Шотландии разошлись ничьей с хорватами. Теперь освоят еще один новый стадион. Интересно, что все три мяча у восточноевропейской команды забил форвард Байера Патрик Шик, которому в начале турнира разбили нос.

На украинском телевидении матч Нидерланды – Чехия покажут оба профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Прямая трансляция со стадиона начнется в 18:50, а перед этим журналисты и эксперты выскажут свои мнения в студии. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Вашему вниманию – расписание и результаты всех матчей Евро-2020.

Вспомним, как нидерландцы начинали турнир с украинцами: