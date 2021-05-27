Ничья Украины с Бахрейном привела к изменениям в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters
Сборная Украины сохранила 24-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.
Тем не менее недавняя ничья Украины с Бахрейном 1:1 привела к изменениям в рейтинге. Благодаря "мировой" в Харькове Бахрейн, который был на 99-й строчке, поднялся на 98-ю позицию, обойдя Кыргызстан.
Рейтинг сборных мира по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Франция, на третьем месте – Бразилия.
Что касается наших соперников по группе на Евро-2020, то выше Украины в рейтинге находятся Нидерланды и Австрия, ниже – Северная Македония.
Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая
- 1. Бельгия
- 2. Франция
- 3. Бразилия
- 4. Англия
- 5. Португалия
- 6. Испания
- 7. Италия
- 8. Аргентина
- 9. Уругвай
- 10. Дания
- 16. Нидерланды
- 23. Австрия
- 24. УКРАИНА
- 62. Северная Македония
Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters
Напомним, с Нидерландами на Евро украинцы встретятся 13 июня, с Северной Македонией – 17 июня, с Австрией – 21 июня. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.
Смотрите обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)