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Ничья Украины с Бахрейном привела к изменениям в рейтинге ФИФА

27 мая, 11:54

Олег Люлька

Перед финальной частью Евро команда Андрея Шевченко осталась на 24-й строчке рейтинга, а вот Бахрейн благодаря ничьей с украинцами поднялся с 99-й на 98-ю позицию

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Сборная Украины сохранила 24-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.

Тем не менее недавняя ничья Украины с Бахрейном 1:1 привела к изменениям в рейтинге. Благодаря "мировой" в Харькове Бахрейн, который был на 99-й строчке, поднялся на 98-ю позицию, обойдя Кыргызстан.

Рейтинг сборных мира по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Франция, на третьем месте – Бразилия.

Что касается наших соперников по группе на Евро-2020, то выше Украины в рейтинге находятся Нидерланды и Австрия, ниже – Северная Македония.

Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая

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Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters

Напомним, с Нидерландами на Евро украинцы встретятся 13 июня, с Северной Македонией – 17 июня, с Австрией – 21 июня. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Смотрите обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)

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