24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна 1
Александрия 1
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Ничья на поле Гагарина. Обзор матча Десна – Александрия

Любомир Луканюк
22 октября, 20:29
Матч соседей по турнирной таблице УПЛ завершился вничью. Команды обменялись голами еще до перерыва

Ничья в Чернигове / Фото: ФК "Десна" Чернигов

12-й тур чемпионата Украины по футболу начался сегодня в Чернигове. На стадионе имени Гагарина Десна принимала Александрию.

Середняки УПЛ не смогли выявить победителя. Команды в первом тайме обменялись голами. А в концовке встречи чуть ближе к выигрышу были гости. Но сначала выручил вратарь Десны, а потом гол Устименко не засчитал рефери, зафиксировав офсайд.

Реклама

Десна – Александрия – 1:1
Голы: Безбородько (35) – Третьяков (27)

Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат, Юрченко (Будковский, 74), Безбородько.

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73), Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков, Спинелли (Устименко, 67).

Реклама

Турнирная таблица

Реклама