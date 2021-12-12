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Ничего себе разница: Усик и Фьюри встретились на бое Ломаченко

Александр Трикиша
12 декабря, 08:45
Перед боем Василя Ломаченко с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием. Напомним, Ломаченко победил Комми судейским решением.

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Перед главным поединком вечера Арума торжественно поздравили с юбилеем и вручили огромный торт в виде боксерской перчатки.

А затем к рингу вышел Тайсон Фьюри, чтобы спеть знаменитую песню Happy Birthday.

После этого Фьюри и Арум сделали совместное фото, а компанию им составил как раз Усик.

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Фанаты бокса сразу же обратили внимание на разницу в габаритах потенциальных соперников.

Для сравнения:

  • Рост Усика – 191 см, вес – 100 кг
  • Рост Фьюри – 206 см, вес – 125,6 кг

В комментариях под фото болельщики выразили сомнение, что Усик сможет победить Фьюри, если этот бой когда-то состоится.

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Пока же Усика задвинули на второй план. Фьюри назначили обязательного претендента. Тайсон Фьюри должен за месяц подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя, иначе будут торги.