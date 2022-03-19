Ничего человеческого. Клуб УПЛ кинул своих футболистов с началом войны

Игорь Литовка / Фото: FootBoom

Феномен скандальной Десны никуда не исчез с началом военной агрессии России в Украине. Игроки команды из Чернигова просто в ярости после заявлений руководства клуба.



Первым заговорил о внутренних проблемах клуба основной голкипер Игорь Литовка:

"Мы после собрания сидели в Турции. Нам доходчиво сказали, что за гостиницу никто не будет платить. Что никто вообще не даст никаких денег. Сказали, что если есть вариант, то сидите за свои или летите куда хотите, скажем так. Некоторым организовали билеты в Румынию. Мы туда долетели, там нам помогли волонтеры. Разместили нас в хостеле, кормили, а затем организовали автобус в Польшу. Там живет моя сестра. Ехали 30-32 часа. В итоге добрались до Польши. Кто-то вышел в Кракове, а мы с некоторыми ребятами поехали в Варшаву."

Также Игорь Литовка рассказал, как после этого спасал родственников и жену, которая родила уже во время войны (27 февраля 2022 года) дочь:

Реклама

"Потом моя жена усилиями друзей, родителей и всех, кто помогал, вместе со своей сестрой и двумя грудными детьми пересекли границу в Черновцах с Румынией, и я с мужем моей сестры уехал из Варшавы забирать их на машине."

От войны и постоянных обстрелов Чернигова пострадал и стадион имени Гагарина, на котором Десна проводила домашние матчи. Восстановить арену в прежнем виде уже невозможно.