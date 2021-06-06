Ни в коем случае! Шева – о приглашении в сборную психолога

Главный тренер "сине-желтых" пообещал экспериментальный состав на поединок с Кипром, а о приглашении в сборную психолога и слушать не желает

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В понедельник, 7 июня, сборная Украины сыграет последний спарринг перед Евро. В 19:00 в Харькове начнется товарищеский матч "сине-желтых" с Кипром. Накануне главный тренер нашей команды Андрей Шевченко рассказал о состоянии травмированных и сделал резкое заявление относительно приглашения в штаб психолога.

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Дело в том, что в последнее время Шевченко не раз сетовал на слабую реализацию моментов. В связи с этим ему и прозвучал вопрос: "Может, проблема в психологии? Не думали взять на Евро в сборную психолога?"

"Ни в коем случае! – парировал Шевченко. – Это не психология, а больше связано с качеством исполнения. Лишний психолог в команде однозначно не нужен"

Андрей Шевченко разговаривает с Малиновским и Зинченко / Фото: УАФ

СОСТАВ НА КИПР

"Против Кипра будет экспериментальный состав. Мы стараемся делать ротацию, давать время тем, кто меньше сыграл. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть и им. Пусть это последний матч перед Евро, он не является супертестом, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы", – говорит Шевченко

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

ТРАВМИРОВАННЫЕ УЖЕ В СТРОЮ

"У Соболя была проблема. Но сейчас с ним все хорошо, он тренируется. Все хорошо и у Цыганкова", – добавил Шева

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