Неймар в рекордный раз выиграл бразильский "Золотой мяч"

Неймар / Фото: AFP
Звезда Пари Сен-Жермен Неймар признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2020 году по версии Sambafoot. Форвард обошел в голосовании защитника Челси Тьяго Сильву.
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Для Неймара это уже четвертая победа в престижной награде, он вышел на первое место по количеству побед, опередив все того же Сильву. Ранее нападающий выигрывал национальный "Золотой мяч" в 2014, 2015 и 2017 годах.
Отметим, что в прошлом году приз достался вратарю Ливерпуля Алисону Беккеру, а сам Неймар не попал даже в первую тройку. Добавим, что награду вручают с 2008 года.
Ранее мы писали, что Неймар может поехать на Олимпиаду в Токио вместе с игроками Шахтера. Тренер сборной Бразилии хочет включить Неймара в заявку на Олимпиаду в Токио. Бразилец уже принимал участие в двух Играх и становился чемпионом в 2016 году.
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