Невиданное! Флаг России убрали в прямом эфире во время чемпионского матча по шашкам

В Польше демонтировали национальные символы РФ непосредственно по ходу поединка за звание чемпионки мира по международным шашкам – смотрите, как это было

Такого мир еще не видел. Флаг России убрали в прямом эфире во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам в Польше между местной спортсменкой Наталией Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Непосредственно по ходу четвертого раунда противостояния организатор матча Яцек Павлицки подошел к столу, за которым играли соперницы, и отклеил от него наклейку с флагом России, а затем убрал и флажок РФ, стоявший по левую руку от российской шашистки Тансыккужиной.

Та недоуменно подняла голову, посмотрела по сторонам, после чего продолжила игру.

Произошедшее в Польше связано с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, запретившего спортсменам РФ выступать под своим флагом в течение двух лет за махинации с допингом.

Удивительно, что это произошло не перед матчем, а во время.

"Мне позвонили от имени Витольда Баньки (бывшего министра спорта Польши, а ныне главы ВАДА – Всемирного антидопингового агентства) и попросили убрать со стола российский флаг. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Польская сторона не совершила ничего плохого. Всемирная организация шашек проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, она будет исключена из ВАДА", – заявил Яцек Павлицки

Тем временем российские болельщики в соцсетях требуют "реакции руководства Федерации шашек России на этот неприкрытый акт агрессии по отношению к спортсменке и стране".

Отметим, что после четырех раундов матча за чемпионскую корону в шашках россиянка Тансыккужина проигрывает полячке Садовской 16:32. Победитель должен набрать 54 очка. Противостояние рассчитано до 3 мая.

Добавим, что недавно Международная шахматная федерация, которую возглавляет экс-помощник президента РФ Владимира Путина Аркадий Дворкович, аннулировала победу украинки Юлии Осьмак на студенческом ЧМ по рапиду онлайн из-за бездоказательных подозрений в читерстве.