Невероятный удар в стиле лучшего гола Шевченко из чемпионата США

Полузащитник Нэшвилла костариканец Рендалл Леал забил мяч в ворота Цинциннате в чемпионате МЛС в Америке дальним навесным ударом от штанги

В Северной Америке стартовал сезон в главном футбольном чемпионате континента – МЛС. В одном из матчей встречались Нэшвилл и Цинциннати. Встреча завершилась ничьей 2:2, а самым запоминающимся моментом стал последний гол. 24-летний полузащитник Рендалл Леал забил шикарным навесным ударом, перебросив вратаря Цинциннати.

Читайте также: Лучший гол 2020 года забили в Англии.

После розыгрыша углового парень из Коста-Рики то ли делал навес, то ли бил по воротам, но снаряд попал точно в цель. При этом он перелетел голкипера и отразился в сетку от штанги.

Счастью Леала и его партнеров просто не было границ.

Клубная страничка Нэшвилла предлагает взглянуть на шедевр под разными углами.

Вспомним, что около 20 лет назад похожий мяч забил форвард Милана, нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Тот гол в ворота знаменитого Джанлуиджи Буффона считается одним из лучших в карьере легенды нашего футбола.

Вашему вниманию – сумасшедший гол из квалификации Евро.

Смотрите, как Парма и Кальяри забили семь мячей в матче чемпионата Италии: