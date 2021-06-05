Невероятная Марта! 18-летняя украинка разнесла россиянку и вышла в 1/8 Ролан Гаррос

Теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в 1/8 финала на кортах Парижа, легко обыграв в 3-м круге россиянку Варвару Грачеву

Марта Костюк рвется к трофею в Париже / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере пробилась в 1/8 финала "Ролан Гаррос", легко обыграв в 3-м круге россиянку Варвару Грачеву – 6:1, 6:2. 18-летняя киевлянка осталась единственной представительницей Украины в одиночном турнире. Ранее Элина Свитолина проиграла на Ролан Гаррос сопернице из 4-го десятка.

Марта Костюк (№81 WTA) в третий раз играет в Париже и во второй раз – в основной сетке. В прошлом году украинка преодолела квалификацию и проиграла в стартовом матче основы. Грачева (№88 WTA) дебютировала на "Ролан Гаррос" в прошлом сезоне, уступив в первом круге Элине Свитолиной. До этого матча счет в личных встречах соперниц был 1:1.

Марта Костюк

Костюк впервые сыграет в 1/8-й турнира "Большого Шлема". До этого Марта доходила до третьего раунда Australian Open-2018 и US Open-2020. Также Костюк стала самой юной теннисисткой из Украины, которая выступит на этом этапе на мэйджорах. За сегодняшнюю победу украинка получила 170 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков.

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В четвертом круге Марта сразится против победительницы пары Ига Швентек (Польша, №9 WTA) – Анетт Контавейт (Эстония, №31 WTA). Напомним, что Швентек является прошлогодней чемпионкой "Ролан Гаррос".

Ранее первая ракетка мира снялась с Ролан Гаррос.

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