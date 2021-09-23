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Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Неуважение к сопернику: футболиста наказали желтой карточкой за красивый финт

Александр Трикиша
23 сентября, 09:12
В чемпионате Франции не любят техничных игроков. Вслед за Неймаром желтую карточку за красивый финт получил его соотечественник Лукас Пакета

Лукаса Пакету наказали за красивый финт / Фото: REUTERS

В концовке встречи против Труа (3:1) футболист Лиона попробовал обыграть соперника с помощью финта "радуги".

Соперник посчитал такое поведение бразильца неуважением и высказал Пакете претензии. Затем в конфликт вмешалась рефери Стефани Фраппар и… выписала игроку Лиона желтую карточку.

Футболист отреагировал на "горчичник" иронической улыбкой, демонстрируя, что не понимает, за что его наказали.

А позже в его защиту выступил нападающий Пари Сен-Жермен Неймар. Он был наказан за такой же финт.

"Очень грустно видеть этот эпизод с желтой карточкой Пакеты... В прошлом году такое случилось и со мной! И я до сих пор не знаю почему! Джога Бонито умирает.

Наслаждайтесь, пока есть время... Или сражайтесь, чтобы она вернулась!" – написал Неймар в Instagram.

За этот финт наказали Неймара:

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