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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Неповага до суперника: футболіста покарали жовтою карткою за красивий фінт

Олександр Трикіша
23 вересня, 09:12
У чемпіонаті Франції не люблять технічних гравців. Слідом за Неймаром жовту картку за красивий фінт отримав його співвітчизник Лукас Пакета

Лукаса Пакету покарали за красивий фінт / Фото: REUTERS

У кінцівці зустрічі проти Труа (3:1) футболіст Ліона спробував обіграти суперника за допомогою фінта "веселки".

Суперник сприйняв таку поведінку бразильця як неповагу і висловив Пакеті претензії. Потім у конфлікт втрутилася рефері Стефані Фраппар і... виписала гравцеві Ліона жовту картку.

Футболіст відреагував на "гірчичник" іронічною посмішкою, демонструючи, що не розуміє, за що його покарали.

А пізніше на його захист виступив нападаючий Парі Сен-Жермен Неймар. Він був покараний за такий же фінт.

"Дуже сумно бачити цей епізод з жовтою карткою Пакеті... Минулого року таке сталося і зі мною! І я досі не знаю чому! Джога Боніто вмирає.

Насолоджуйтесь, поки є час... Або боріться, щоб вона повернулася!"- написав Неймар в Instagram.

За цей фінт покарали Неймара:

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