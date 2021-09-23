Неповага до суперника: футболіста покарали жовтою карткою за красивий фінт

Лукаса Пакету покарали за красивий фінт / Фото: REUTERS

У кінцівці зустрічі проти Труа (3:1) футболіст Ліона спробував обіграти суперника за допомогою фінта "веселки".

Суперник сприйняв таку поведінку бразильця як неповагу і висловив Пакеті претензії. Потім у конфлікт втрутилася рефері Стефані Фраппар і... виписала гравцеві Ліона жовту картку.

Футболіст відреагував на "гірчичник" іронічною посмішкою, демонструючи, що не розуміє, за що його покарали.

А пізніше на його захист виступив нападаючий Парі Сен-Жермен Неймар. Він був покараний за такий же фінт.

"Дуже сумно бачити цей епізод з жовтою карткою Пакеті... Минулого року таке сталося і зі мною! І я досі не знаю чому! Джога Боніто вмирає. Насолоджуйтесь, поки є час... Або боріться, щоб вона повернулася!"- написав Неймар в Instagram.

За цей фінт покарали Неймара: