17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
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Боевая ничья в Ужгороде: Селезнев едва не создал шедевральный гол

Сергей Шаховец
17 октября, 16:14
Минай и черниговская Десна поделили очки в Ужгороде сыграв вничью 0:0. Закарпатская команда покинула предпоследнюю строчку в турнирной таблице и поднялась на 13-е место

Матч 11-го тура УПЛ Минай - Десна / Фото: официальный сайт УПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Украины встречались команды Минай и черниговская Десна.

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Поединок стал дебютным для нового главного тренера закарпатской команды Игоря Леонова. Легендарный игрок донецкого Шахтера сменил на тренерском мостике Василия Кобина.

Обе команды подошли к отчетному поединку с неприятными сериями: Минай проиграл три матча подряд, а Десна в двух.

Футболисты закарпатской команды активнее начали поединок и в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот Литовки, но реализация подвела.

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Изменить ход матча во втором тайме обязан был опытный Евгений Селезнев. Форвард появился на поле на 68-й минуте матча и буквально первым касанием мог создать шедевр – мяч после его дальнего удара по невероятной траектории едва не угодил в девятку.

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Заряженность Селезнева на ворота соперников передалась партнерам по команде, которые усилили давление на соперника.

В конце матча Селезнев имел еще несколько прекрасных моментов забить гол, но матч так и завершился нулевой ничьей.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

Минай – Десна – 0:0

Минай: Кучер – Синегуб, Векляк, Матич, Гончар – Петрусенко, Месхи (Кныш, 76), Кулиев (Хахлев, 76) – Билоног (Байдал, 68), Ахмедзаде, Вишневский (Селезнев, 68).

Десна: Литовка – Картушов, Селин, Сафронов – Калитвинцев, Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 90), Болбат – Юрченко (Завийский, 73) – Безбородько (Дегтярев, 84), Будковский (Шевцов, 84).

Минай прервал трехматчевую проигрышную серию и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. Черниговская Десна заработала один бал на выезде и переместилась с 8-го на 7-е место.

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