Нескучный гороскоп на сегодня: Девы избавятся от проблем, а Близнецы получат вдохновение

Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Среда принесет нашим футбольным болельщикам интересные противостояния ведущих клубов Украины на Кубок страны. Британские болельщики тоже не останутся в стороне, и там матчи на Кубок, но в Англии.

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

День не столько тяжелый, сколько насыщенный. Потому к вечеру у вас может сложиться впечатление, что не все прошло гладко. Но коллеги по работе, напротив, высоко оценят ваши заслуги. Придется согласиться.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня ваша позиция в личной и профессиональной жизни имеет решающее значение. Звезды на вашей стороне! Любимый человек оценит ваш прессинг правильно, и примет ваши прихоти и пожелания без колебаний.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня у вас день вдохновения! Откроются новые горизонты, свежие, новаторские идеи захлестнут ваше воображение, а вероятность высоких достижений, особенно в нетрадиционных видах спорта, достаточно высока. Так и в их придумывании.

РАК. 22 июня – 22 июля

В деловой среде ваши навыки и результативность на должном и высоком уровне. Сегодня вы не потерпите постороннего вмешательства в вашу деятельность. Начальство оценит это.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, что очень важно для рожденных под знаком Льва. Сегодня вам не грозит ни попасть за решетку, ни возможность оказаться на другом континенте, ни участие в спортивных состязаниях высоких достижений. Сегодня вам вообще ничего не грозит.

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня проблемы обойдут вас стороной, словно слаломисты, что мчат по трассе ловко и стремительно. Вечер будет не менее удачным. Любимый человек позаботится о вашем комфорте.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня высока вероятность важного разговора для вашей последующей карьеры. Не скупитесь даже на нереальные обещания, вас все равно поймут правильно. Вас будут оценивать только лишь по вашим способностям и деловым качествам, а они у вас высоки, как мировые рекорды Бубки в прыжках с шестом.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодня работа для вас на первом месте. Все первенства все равно не выиграть, потому подумайте и об отдыхе. Перерыв между таймами не повредит, любимый человек напомнит вам об этом сегодня вечером.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Хоть вы и Стрелец, но шалун Купидон не дремлет, и сам уже нацелил свою стрелу в цель. А он стреляет метко, не увернуться! Так что и не пытайтесь, отдайтесь на волю случая.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

У Козерогов сегодня довольно плотный график работы, сложно будет сбавить темп рабочего процесса. Но нужно обязательно обойти эту трудность. Несмотря ни на что, нужно найти время если не для полноценного отдыха, то передышки уж точно! Здоровье, даже самое железное, требует внимания. Не дайте ему даже коснуться тени ржавчины!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Обещания, которые вы можете получить сегодня, наверняка окажутся правдивыми и реальными. Принцип "три года ждут" – не сегодня и не про вас. Украинский вратарь Реала Лунин тоже Водолей. В следующем туре испанского чемпионата он, наконец, может выйти в стартовом составе королевского клуба. Вам тоже звезды пророчат шанс на успех!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня время действовать! Идеи, которые вы давно желали реализовать, сегодня могут получить реальный и мощный старт. А удачный старт – больше, чем половина дела. И в спринте, и на стометровке, в Формуле-1, и вообще везде. Не забывайте: сегодня Солнце, Меркурий и Марс вместе в Деве, а это сверхмощная комбинация звездной троицы! Стартуйте смело!