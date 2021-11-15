Нескучный гороскоп на неделю: Рыбы кристаллизуются, а Раки выплеснут фейерверк идей

Гороскоп на неделю 15-21 ноября для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Вихрь эмоций, ураган страстей, водоворот событий, буря чувств гарантирует всем нам вечер ближайшего вторника! По всему, сердцебиение не успокоится и после 90 минут матча в городе Зеница в Боснии и Герцеговине.

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Нынешняя неделя сулит Овнам хорошие возможности в деловой сфере. Правда, они откроются только тем, кто хорошо потрудится и приложит усилия. Всем остальным Овнам успех не гарантирован. Нагрузка спадет только к концу недели, что и понятно. Причина не только в выходных. Юпитер покидает недружественный ему знак Козерога и входит в знак Водолея к воскресенью. Таким образом, звезды откроют для Овнов новые возможности движения вперед, подобно тому, как у тренированных атлетов бегунов на дистанции открывается "второе дыхание".

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Все, чем будут заниматься Тельцы на текущей неделе, несмотря на некоторые шероховатости на личном фронте, сложится неплохо. Во второй половине недели вам улыбнется удача. Звезды рекомендуют избегать ненужных споров со своей "второй половиной". Проверено опытом: спор с рефери на поле приводят только к "горчичнику" над шевелюрой. И только над вашей! Будьте спокойны и уверенны: звезды на вашей стороне!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Для Близнецов нынешняя неделя – время экспериментов в поисках новых возможностей. Экспериментировала же с составом сборная Украины по футболу в Одессе! Вот и результат – под сорок ударов по воротам, и большинство мимо! К концу недели хорошая возможность для Близнецов вернуться к прежнему опыту, и ничего резко не менять в своей жизни.

РАК. 22 июня – 22 июля

На этой неделе усердная работа вас не оставит в покое. Ваш врожденный (спасибо генам!) ум выплеснет из коробки фейерверк идей и направлений движения к финансовому успеху. Ваша четкая бизнес-политика исключает ошибки, чем откроет новые возможности, но и добавит нагрузки! Звезды рекомендуют сосредоточиться на своем здоровье: посетить футбольный матч, обязательно соблюдать диету, употреблять достаточное количество воды – и вы вновь в хорошей спортивной форме!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Приоритет действий на нынешней неделе – это личная жизнь, в смысле дела сердечные. Составляющая успеха осторожность. Она не помешает! В этом случае варианты сбить вас с ног силовым приемом, как в хоккее, не сработают!

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Для Дев неделя, в целом, неплохая. Не без того, что загруженность на работе несколько омрачит горизонты желаемого комфорта. Однако, это и привнесет некоторую нелишнюю финансовую составляющую на ваш счет. Как и многочисленные положительные бонусы в копилку вашего авторитета. Особенно результативно – к концу недели. Как в баскетболе к концу матча – счет на табло иногда трехзначный!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Неделя спокойная. Колебаний настроения звезды не предвещают. Не следует торопиться принимать даже самые простые решения. В этом случае и шансы на положительный результат высоки. К концу недели, даже если вам и понадобится дополнительное время для реализации голевых моментов, не повод волноваться. Вы все успеете!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Для Скорпионов комплексная неделя. Время решений надоедливых вопросов на работе и соблазнительных ощущений во взаимоотношениях с любимым человеком. В любом из случаев, вы будете доминировать, как сборная Украины по футболу на поле в своем последнем матче. Результат зависит только лишь от вашего умения реализации возможностей. Время оценить чувства и ощущения, по возможности наслаждайтесь комфортом общения с теми, кто вам дорог.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Действия зачастую значат больше, чем слова. На этой неделе звезды рекомендуют Стрельцам отказаться от ваших частых рекомендаций коллегам по работе. Как и близкому окружению дома. На этой неделе новые возможности для вас и ваших домашних откроются ближе к концу недели.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Предстоящая неделя вас не утомит. Но и не будет промежуточных положительных результататов выполняемой вами роботы. Анализ действий позволит сделать правильный выбор, и к выходным маятник удачи качнется в вашу сторону. Не забудьте увернуться – маятник тяжелый, как спортивный снаряд у метателей молота.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

У Водолеев высока вероятность столкнуться с трудностями на работе. Потому вам на этой неделе придется реально ощутить, чем же на деле обычная лыжная прогулка отличается от гигантского слалома. Неприятности мелькнут в поле вашего зрения и окажутся далеко позади благодаря вашей сообразительности и высоким профессиональным качествам. Ворота возможностей распахнутся на финише трассы, в смысле – недели.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Самочувствию на этой неделе поспособствует легкая диета и позитивный взгляд на мир и окружающих. Нотка осенней меланхолии настроит вас на творческое осмысление окружающего. В результате ваше внутренне "я" отдохнет от обыденного, впитает позитив окружающего мира, кристаллизует четкое понимание происходящего, и планов на будущее.