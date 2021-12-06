Нескучный гороскоп на неделю: что звезды готовят для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольные матчи украинских клубов на этой неделе покажут, что в жизни всегда найдется место подвигу. И это даже после беглого взгляда на таблицу коэффициентов УЕФА нынешнего сезона.

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Нынешняя неделя будет достаточно успешной для Овнов. Небольшой разлад со здоровьем не станет долгим или серьезным. Во второй половине недели самочувствие улучшится. С точки зрения финансов или укрепления благосостояния, неделя пройдет без ярких всплесков или колоритных моментов. В личностных отношениях все совершенно безоблачно. Неделя пройдет спокойно, без травм, словно "договорняк" на 0:0 или 3:3 в футбольном матче. Что и нужно.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

На этой неделе звезды рекомендуют Тельцам продумать или разработать качественный план действий для положительного решения проблем, что накопились в последнее время. Это сродни поведению тренерского штаба нашей сборной, что заранее обдумывает стратегию на мартовские игры отбора на ЧМ-2022. Дело серьезное, есть достаточное количество времени к подготовке и достижению позитивного результата. И у вас есть целая неделя. Не расслабляйтесь, ведь вы активны и продуктивны!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Увертюра нынешней недели для Близнецов начнется с хорошей ноты. Осторожно коснувшись внутренних клавиш вашей поэтической натуры, вы, как автор и композитор собственной судьбы, сыграете на струнах второй недели нынешней зимы прекрасную симфонию, созвучную ощущению времени. Воздержитесь от обыденного. Услышьте шепот звезд и музыку небесных сфер – она звучит и для вас!

РАК. 22 июня – 22 июля

Звезды рекомендуют Ракам избавляться от негативных мыслей, что навеяны текущими делами и ответственностью. И дела, и ответственность, никуда не денутся, а вот чрезмерные напряжение и загруженность на работе могут повлиять на здоровье. В целом неделя благоприятная, несмотря на то, что вы пребываете в некоторой неуверенности по поводу ближайшего будущего. Звезды рекомендуют проявлять усердие в меру, и максимально близько приблизится к состоянию душевного мира и согласия с самим собой

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Ваша иммунная система в порядке. На личном фронте тоже неплохо. В смысле, что есть перспективы. На работе все идет так, как и идет, то есть, без изъянов и рывков в карьере. Что тоже неплохо. На этой неделе попытайтесь обойтись без резких движений – вы не на ринге. И без необдуманных заявлений – вы не политик. Будьте осторожны, и в ответ удача повернется к вам мягким и приятным местом.

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

На этой неделе звезды рекомендуют Девам контролировать собственный темперамент! Перед вами открываются новые горизонты, а нахлынувшие позитивные эмоции могут неожиданно захлестнуть вас развеселой волной уже близкого успеха, словно неловкого серфингиста в океане. А горизонт так и станется недосягаем. Спасательный круг в виде вашего благоразумия лишним не будет. И тогда – смелее в плаванье!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Мощное положительное влияние планет вы почувствуете в начале недели. Оно словно попутный ветер в спринте, или как важный отборочный матч ЧМ-2022 на своем поле, или двенадцатый игрок в команде. А может и свояк-рефери в ринге. Инерция позитива сохранится всю неделю. Эта неделя – очень хорошая неделя. В особенности для женщин. Мужчинам будет не менее приятно окунуться в отношения, а заодно уделить время своему хобби. И никаких иллюзий о будущем! Реальность не хуже.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

На этой неделе у Скорпионов высокая вероятность прочувствовать на своей шкуре значимость, а также зависимость от таких материальных и философских категорий, как "Время" и "Деньги". Либо – вы не будете успевать, либо – не будет достаточного финансирования для ваших новых начинаний. Либо ничего подобного не случится. Такая вероятность тоже есть. В любом случае – мяч на вашей половине поля, вам и решать.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Как ни крути, неделя для Стрельцов удачная. Все зависит от целей. Ваш философский взгляд на мир поможет избежать проблем и расслабится в свое удовольствие. Внутренняя борьба позитивного и негативного взгляда на жизнь решится так, как вы рассудите сами. Все потому, что на ковре, татами, футбольном поле, в тире, на катке, и на любой арене жизни – все зависит от вас. Ведь вы и есть тот самый главный рефери на всех площадках вашей личной судьбы!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

На этой неделе звезды рекомендуют трудолюбивым Козерогам взглянуть на плоды незавершенного вами труда как бы со стороны. И убедиться, что в реальности все получается не так уж и плохо! Менее трудолюбивым Козерогам продолжать заниматься тем, чем вы и так заняты бесконечно. Всем остальным, кто не определился, наслаждаться и закаляться.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Вы прекрасно знаете, что главное – здоровье. А все остальное можно купить. Возможно, на текущей неделе к Водолеям пришвартуется легкое суденышко печали, что семи "черных" пятниц на неделе не бывает. Но по всем приметам это ненадолго. К концу недели новые планы на предновогодний шоппинг наполнят ваш парус новыми порывами праздничных надежд на распродажи.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Звезды рекомендуют Рыбам максимально дистанцироваться от внешнего влияния и советов по личным и производственным вопросам. Это приблизительно так, как футболистам высшей квалификации и миллионными гонорарами, в сущности, по барабану, что там скандируют с фанатских трибун соперника в их адрес. И с вашей зарплатой тоже можно жить если не припеваючи, то точно уж с музыкой в сердце.