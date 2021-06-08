Нескучный гороскоп на 8 июня: Рак – король вечеринки, а Лев роет бассейн для разминки

Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 8 июня, для всех знаков зодиака. Сегодня ваши желания попробуют взять верх над разумом

Бейсбольный матч в Калифорнии / Фото: Reuters

Рабочая неделя только набирает обороты, но многих будет тянуть на шоппинг, в путешествия или на вечеринку с друзьями – подальше от душных офисов и работы. Посмотрим, кто победит в этой борьбе. И не забывайте держать себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Нет выбора – плохо, но и слишком большой выбор поставит вас в тупик. Вам предложат слишком много вариантов смены работы, словно все европейские гранды разом устроили осаду Киллиана Мбаппе и зовут его к себе. Не гонитесь только за монетой, учтите долгосрочные перспективы. Вечер требует романтики. А форму поддержит кикбоксинг или борьба.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Пора по магазинам! Вторник – ваш день шоппинга. Есть шанс купить что-то долговечное – кроссовки для бега или фитнеса, новые гантели или вышиванку сборной Украины по футболу, за которой охотится уже полстраны. Также у вас возникнет непреодолимое желание сделать свой дом стильным и ярким. Сохранить тело в тонусе помогут ролики или велосипед.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Стойкость и дисциплина принесут успех в любой работе, за которую возьметесь сегодня. Вы полны энтузиазма, как Чисора на взвешиваниях. И хотите закрыть все хвосты, чтобы потом в полной мере насладиться матчами футбольного Евро. И не только игрой Украины. Но не переусердствуйте с "болением": нужно заботиться о здоровье. Пилатес вам в этом поможет.

РАК. 22 июня — 22 июля

В компании появится новый знакомый, и он сделает этот день. Вы будете развлекаться или устроите вечеринку с друзьями. Словно вместе с хоккеистами сборной Канады в воскресенье выиграли чемпионат мира, вернулись домой и празднуете на всю катушку. Хотя у вас в офисе будет преобладать напряжение. Хотите веселья и нагрузки – танцуйте и скачите до упада.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Эмоции заприте на ключ. Они тянут вас к поражению. Вы сможете преуспеть во всех сферах лишь благодаря собранности и желанию перемен. Сделайте в доме небольшой ремонт. Устройте кинотеатр с прицелом на Евро и Олимпиаду. А может пора вырыть бассейн? Чтобы и Тайгер Вудс, и Макгрегор обзавидовались. А потом – вперед, играть в волейбол!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Вы сегодня крайне эмоциональны, как Марта Костюк, которая плакала, покидая арену, после вылета с "Ролан Гаррос". И эти эмоции здорово повлияют на ваше поведение и, вероятно, приведут к расходам. Что не удивительно, ведь шоппинг прекрасно помогает справиться со стрессом, как и прогулка на яхте в компании родных. Возможно, с прыжками в воду.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Теплые летние вечера – время для нового романа. А чем вы хуже ловеласа Неймара, которому приписывают романы со десятками известных красотой Северной и Южной Америки? В общем, вы будете наслаждаться общением с любимым человеком, что зарядит вас энергией и наполнит романтикой. Дел будет много, но найдите время на плавание или теннис.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы готовы натянуть треккинговую обувь и устроить приключение подальше от дома. Затяжной поход в горы или скандинавская ходьба, возможно, с ночевкой на природе придутся вам по вкусу. Если же застряли на работе, то ваш уровень интеллекта заслужит самой высокой оценки, а вы окажетесь в центре внимания, как форма сборной Украины.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Неизвестно, какой вас укусил жук, но чемоданы уже собраны, и вы готовитесь путешествовать. Если не хотите лететь на Евро или Кубок Америки, то в Венгрии проходит чемпионат мира по дзюдо, а во – Франции стреляют по движущимся мишеням. Стоило бы что-то из этого освоить сегодня. А вечер посвятить родным, о которых вы чрезмерно заботитесь.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Солнце ярко осветит ваш день! Вы будете играть ключевую роль в своей команде – подносить снаряды, набирать очки и работать в защите. Тренер... то есть, ваш начальник будет доволен. А похвала повысит вашу самооценку. До такой степени, что вы будете готовы пробежать марафон. Но можете ограничиться и его четвертью, а вечер провести в покое.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Возможно, кому-то другом и сложно воплотить мечты в реальность, но только не вам. Как и Криштиану Роналду, который видит цель и не видит препятствий, хоть иногда они и замедляют его. Все-таки португалец едет на Евро защищать титул. Сегодня вы научитесь видеть более яркую сторону жизни и сохранять внутренний покой. Время для йоги и стретчинга.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Замрите до полудня: никаких рисков, связанных со ставками, фондовым рынком и азартными играми! Даже если очень хочется пораньше поставить на Клипперс или скатать партию-другую в покерок. Вот после обеда светит прибыль. А работа принесет удовольствие, как кайфует за шахматной доской чемпион мира из Норвегии Карлсен. Вам стоит освоить керлинг.