Нескучный гороскоп на неделю: Водолей метелит стену, в Близнецы цепляются за край

Астрологический и спортивный прогноз на вторую неделю лета-2021 для всех знаков зодиака. Встречайте новые вызовы и футбольное Евро

Турнир по гольфу в США / Фото: Reuters

Новая неделя – новые вызовы. Будет не всегда просто, но, безусловно, интересно. Тем более 11 июня в Риме стартует долгожданное футбольное Евро-2020. Запасайтесь терпением и любимыми напитками, но не забывайте держать себя в форме.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Известные спортсмены: боксер Владимир Кличко, футболист Серхио Рамос и Роналдиньо, шахматист Гарри Каспаров

Роналдиньо / Фото: Getty Images

Неделя весьма неоднозначная – словно сезон Манчестер Сити. Вроде снова титул в Англии, но без победы в Лиге чемпионов настроение уже не то. На горизонте финансовые проблемы, поэтому не тратьте деньги на ненужные вещи. Поверьте, одного "порше" в коллекции вполне достаточно. А тут еще может подать сигнал здоровье. Никакой еды на улице, холодных напитков и курения, иначе не видать пока славы Майкла Баффера. Бегайте и устройте растяжку своему телу.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Известные спортсмены: фристайлист Александр Абраменко, футболисты Дэвид Бекхэм и Руслан Малиновский

Малиновский попал на обложку PES / Фото: Reuters

Это трудовая неделя. Вам придется упереться рогами и вкалывать, чтобы добиться желаемого успеха. Как, сцепив клюшки, хоккеисты сборной Канады выползали из группы, чтобы ворваться в пятый финал чемпионата мира за 6 розыгрышей. Зато вы сохраните мир и гармонию в семье. Главное, не пытайтесь навязать свою точку зрения, если вы больше за Надаля, а родные – за Федерера. Будьте осторожны в инвестициях, а медитация и йога помогут сохранить здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Известные спортсмены: лучник Виктор Рубан, многоборка Наталья Добрынская, гимнаст Рустам Шарипов, футболисты Стивен Джеррард и Сергей Ребров

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Ваше время сиять! Наконец-то вы можете получить вознаграждение за свой тяжелый труд. Вон сейчас сколько на допинге ловят! Глядишь, и вам какая-то запоздалая медалька чемпионата мира или Олимпиады прилетит. Или на пару с Ребровым поменяете Будапешт на более теплые края. Тем более деловые поездки будут продуктивными. Родители могут гордиться детьми. Не думаете, что растите будущего чемпиона? А когда будет время, запишитесь в школу альпинизма и взбирайтесь вверх.

РАК. 22 июня — 22 июля

Известные спортсмены: боксеры Майк Тайсон и Виталий Кличко, футболисты Лионель Месси и Зинедин Зидан, пловец Майкл Фелпс

Вы будете наблюдать за положительными изменениями в своей жизни, но не обойдется и без осложнений. А как вы хотели? Выгодный контракт не всегда предполагает служебную квартиру и машину, да и визами для всей вашей семьи и собачки придется заниматься самому. Но это будет полезный урок. А трезвый и аналитический подход поможет преодолеть множество препятствий. Также вы сможете достичь своих целей в фитнесе и кроссфите.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Известные спортсмены: теннисист Роджер Федерер, пловчиха Яна Клочкова, гимнастки Анна Бессонова и Лилия Подкопаева

Спортсменка Яна Клочкова / Фото: instagram.com/yana_klochkova

Расставьте правильно приоритеты, что обеспечит вам прогресс. Посмотрите, как берегли силы на чемпионате мира хоккеисты Канады: не выложились в группе – и рванули в плей-офф. Но избежать всех проблем все равно не удастся. Пересмотрите старые методы подготовки, может, это ваше. Восстановите забытые связи и проверенные стратегии. Не хотите вернуться к прежнему тренеру? Но не перегружайтесь, ограничьтесь плаванием и велопрогулками.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Известные спортсмены: теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина, саблистка Ольга Харлан, биатлонистка Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Можете выдохнуть! Звезды приготовили вам продуктивную неделю, полную любви. Не все же время куда-то нестись, что-то толкать, кого-то бить или стрелять. Пора строить гармонию в отношениях. В середине недели отправьтесь в короткую поездку, которая может принести удивительные романтические переживания. Попробуйте рафтинг. Но могут возникнуть и неотложные вопросы в карьере, сезон-то в самом разгаре! Но это не помеха для прогулок на лошадях.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Пеле, теннисистка Серена Уильямс, горнолыжница Линдси Вонн

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Позитивные перемены уже на пороге! Неделя может выйти очень продуктивный. Как у Андрея Шевченко, который на финише подготовки к Евро-2020, и нужно успеть сделать последние штрихи. На горизонте виднеется и возможность инвестировать в новые проекты. А почему бы не стать акционером нового клуба? Или проспонсировать чью-то автобиографию. Вон, книга того же Шевченко разлетается как горячие пирожки. А на досуге бегайте с друзьями в футбол.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Известные спортсмены: фигуристка Оксана Баюл, футболисты Олег Блохин, Диего Марадона и Луиш Фигу

Фото: REUTERS/Enrique Marcarian

Тонкое чувство юмора и неудержимый энтузиазм сделает вас популярным. Как неистовый напор, филигранная техника и врожденное очарование добавили Марте Костюк не одну тысячу поклонников не только среди зрителей на кортах "Ролан Гарроса", но и за пределами Парижа. На этой неделе вас выручит правильная оценка любой ситуации. И не позволяйте гневу и ссорам затмевать ваш разум. Это приблизит поражение. Проветрите мозги на байке или в триатлоне.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Известные спортсмены: шестовик Сергей Бубка, футболист Александр Зинченко, прыгунья в высоту Юлия Левченко

Сергей Бубка / Фото: Facebook

Грядет новый этап в вашей жизни. И он может быть прекрасным. Что сейчас очень надо капитану сборной Украины Зинченко после проигранного финала Лиги чемпионов и накануне Евро-2020. Звезды могут сделать вас агрессивным. Но как еще бороться за звание №1 в старушке Европе? Такой настрой поможет вам повернуть все в свою пользу. Хорошее время и для семьи, тем более, что игрок МанСити скоро станет папой. Можете поучаствовать и в гонках на гидроциклах.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Известные спортсмены: гимнастка Ирина Дерюгина, баскетболист Леброн Джеймс, боксеры Мохаммед Али и Александр Усик

Ириша Блохина и Ирина Дерюгина / Фото: Instagram

Особенности, над которыми раньше смеялись, могут стать вашей фишкой и дать преимущества на этой неделе. Например, столько лет стеснялись своего роста, сутулясь в компании, а в вас живет новый Джордан. Скажите нет комплексам! Вы не поверите, но даже самые стройные гимнастки считают себя толстыми. Отбросьте сомнения, и можете оказаться центральной фигурой в обществе. Хотя поведение родных вас может расстроить. Но сохраняйте спокойствие, продолжайте медитации и попробуйте серфинг.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Известные спортсмены: боксер Василий Ломаченко, баскетболист Майкл Джордан, футболист Криштиану Роналду, хоккеист Уэйн Гретцки

Скотти Пиппен и Майкл Джордан / Фото: Reuters

Неделя может стать для вас приятной, как чек на без малого полтора миллиона евро за победу на "Ролан Гаррос". Но не в коем случае не спорьте с женщиной на работе, даже если она судья, и вы не согласны с желтой карточкой. Лучше проветриться во время поездки за город и уделить время детям. Как раз пора. А семейные посиделки сделают вашу неделю более увлекательной. Особенно за просмотром первых матчей Евро. Из нагрузок остановитесь на сквоше или бадминтоне.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Известные спортсмены: шахматист Бобби Фишер, горнолыжник Марсель Хиршер, баскетболист Шакил О’Нил, боксер Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Держитесь! Вас завалят работой, а затем еще и наградят новыми обязанностями, чтобы не было минутки даже на тайм-аут. Словно тренер небольшой команды стал одновременно селекционером, администратором и массажистом. А там и водитель автобуса решит увольняться... Расходы будут больше, чем экономия. Но погасите в себе агрессию и решайте проблемы спокойно. Вечеринка поднимет настроение, а гольф может стать отдушиной и местом отдыха.