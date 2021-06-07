Нескучный гороскоп на неделю: Водолей метелит стену, в Близнецы цепляются за край

Новая неделя – новые вызовы. Будет не всегда просто, но, безусловно, интересно. Тем более 11 июня в Риме стартует долгожданное футбольное Евро-2020. Запасайтесь терпением и любимыми напитками, но не забывайте держать себя в форме.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Известные спортсмены: боксер Владимир Кличко, футболист Серхио Рамос и Роналдиньо, шахматист Гарри Каспаров
Неделя весьма неоднозначная – словно сезон Манчестер Сити. Вроде снова титул в Англии, но без победы в Лиге чемпионов настроение уже не то. На горизонте финансовые проблемы, поэтому не тратьте деньги на ненужные вещи. Поверьте, одного "порше" в коллекции вполне достаточно. А тут еще может подать сигнал здоровье. Никакой еды на улице, холодных напитков и курения, иначе не видать пока славы Майкла Баффера. Бегайте и устройте растяжку своему телу.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Известные спортсмены: фристайлист Александр Абраменко, футболисты Дэвид Бекхэм и Руслан Малиновский
Это трудовая неделя. Вам придется упереться рогами и вкалывать, чтобы добиться желаемого успеха. Как, сцепив клюшки, хоккеисты сборной Канады выползали из группы, чтобы ворваться в пятый финал чемпионата мира за 6 розыгрышей. Зато вы сохраните мир и гармонию в семье. Главное, не пытайтесь навязать свою точку зрения, если вы больше за Надаля, а родные – за Федерера. Будьте осторожны в инвестициях, а медитация и йога помогут сохранить здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Известные спортсмены: лучник Виктор Рубан, многоборка Наталья Добрынская, гимнаст Рустам Шарипов, футболисты Стивен Джеррард и Сергей Ребров
Ваше время сиять! Наконец-то вы можете получить вознаграждение за свой тяжелый труд. Вон сейчас сколько на допинге ловят! Глядишь, и вам какая-то запоздалая медалька чемпионата мира или Олимпиады прилетит. Или на пару с Ребровым поменяете Будапешт на более теплые края. Тем более деловые поездки будут продуктивными. Родители могут гордиться детьми. Не думаете, что растите будущего чемпиона? А когда будет время, запишитесь в школу альпинизма и взбирайтесь вверх.
РАК. 22 июня — 22 июля
Известные спортсмены: боксеры Майк Тайсон и Виталий Кличко, футболисты Лионель Месси и Зинедин Зидан, пловец Майкл Фелпс
Вы будете наблюдать за положительными изменениями в своей жизни, но не обойдется и без осложнений. А как вы хотели? Выгодный контракт не всегда предполагает служебную квартиру и машину, да и визами для всей вашей семьи и собачки придется заниматься самому. Но это будет полезный урок. А трезвый и аналитический подход поможет преодолеть множество препятствий. Также вы сможете достичь своих целей в фитнесе и кроссфите.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Известные спортсмены: теннисист Роджер Федерер, пловчиха Яна Клочкова, гимнастки Анна Бессонова и Лилия Подкопаева
Расставьте правильно приоритеты, что обеспечит вам прогресс. Посмотрите, как берегли силы на чемпионате мира хоккеисты Канады: не выложились в группе – и рванули в плей-офф. Но избежать всех проблем все равно не удастся. Пересмотрите старые методы подготовки, может, это ваше. Восстановите забытые связи и проверенные стратегии. Не хотите вернуться к прежнему тренеру? Но не перегружайтесь, ограничьтесь плаванием и велопрогулками.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Известные спортсмены: теннисисты Андрей Медведев и Элина Свитолина, саблистка Ольга Харлан, биатлонистка Юлия Джима
Можете выдохнуть! Звезды приготовили вам продуктивную неделю, полную любви. Не все же время куда-то нестись, что-то толкать, кого-то бить или стрелять. Пора строить гармонию в отношениях. В середине недели отправьтесь в короткую поездку, которая может принести удивительные романтические переживания. Попробуйте рафтинг. Но могут возникнуть и неотложные вопросы в карьере, сезон-то в самом разгаре! Но это не помеха для прогулок на лошадях.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Известные спортсмены: футболисты Андрей Шевченко и Пеле, теннисистка Серена Уильямс, горнолыжница Линдси Вонн
Позитивные перемены уже на пороге! Неделя может выйти очень продуктивный. Как у Андрея Шевченко, который на финише подготовки к Евро-2020, и нужно успеть сделать последние штрихи. На горизонте виднеется и возможность инвестировать в новые проекты. А почему бы не стать акционером нового клуба? Или проспонсировать чью-то автобиографию. Вон, книга того же Шевченко разлетается как горячие пирожки. А на досуге бегайте с друзьями в футбол.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Известные спортсмены: фигуристка Оксана Баюл, футболисты Олег Блохин, Диего Марадона и Луиш Фигу
Тонкое чувство юмора и неудержимый энтузиазм сделает вас популярным. Как неистовый напор, филигранная техника и врожденное очарование добавили Марте Костюк не одну тысячу поклонников не только среди зрителей на кортах "Ролан Гарроса", но и за пределами Парижа. На этой неделе вас выручит правильная оценка любой ситуации. И не позволяйте гневу и ссорам затмевать ваш разум. Это приблизит поражение. Проветрите мозги на байке или в триатлоне.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Известные спортсмены: шестовик Сергей Бубка, футболист Александр Зинченко, прыгунья в высоту Юлия Левченко
Грядет новый этап в вашей жизни. И он может быть прекрасным. Что сейчас очень надо капитану сборной Украины Зинченко после проигранного финала Лиги чемпионов и накануне Евро-2020. Звезды могут сделать вас агрессивным. Но как еще бороться за звание №1 в старушке Европе? Такой настрой поможет вам повернуть все в свою пользу. Хорошее время и для семьи, тем более, что игрок МанСити скоро станет папой. Можете поучаствовать и в гонках на гидроциклах.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Известные спортсмены: гимнастка Ирина Дерюгина, баскетболист Леброн Джеймс, боксеры Мохаммед Али и Александр Усик
Особенности, над которыми раньше смеялись, могут стать вашей фишкой и дать преимущества на этой неделе. Например, столько лет стеснялись своего роста, сутулясь в компании, а в вас живет новый Джордан. Скажите нет комплексам! Вы не поверите, но даже самые стройные гимнастки считают себя толстыми. Отбросьте сомнения, и можете оказаться центральной фигурой в обществе. Хотя поведение родных вас может расстроить. Но сохраняйте спокойствие, продолжайте медитации и попробуйте серфинг.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Известные спортсмены: боксер Василий Ломаченко, баскетболист Майкл Джордан, футболист Криштиану Роналду, хоккеист Уэйн Гретцки
Неделя может стать для вас приятной, как чек на без малого полтора миллиона евро за победу на "Ролан Гаррос". Но не в коем случае не спорьте с женщиной на работе, даже если она судья, и вы не согласны с желтой карточкой. Лучше проветриться во время поездки за город и уделить время детям. Как раз пора. А семейные посиделки сделают вашу неделю более увлекательной. Особенно за просмотром первых матчей Евро. Из нагрузок остановитесь на сквоше или бадминтоне.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Известные спортсмены: шахматист Бобби Фишер, горнолыжник Марсель Хиршер, баскетболист Шакил О’Нил, боксер Флойд Мейвезер
Держитесь! Вас завалят работой, а затем еще и наградят новыми обязанностями, чтобы не было минутки даже на тайм-аут. Словно тренер небольшой команды стал одновременно селекционером, администратором и массажистом. А там и водитель автобуса решит увольняться... Расходы будут больше, чем экономия. Но погасите в себе агрессию и решайте проблемы спокойно. Вечеринка поднимет настроение, а гольф может стать отдушиной и местом отдыха.