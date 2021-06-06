Нескучный гороскоп на 6 июня: Рак подался в бега, а Скорпион взобрался на ходули

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 6 июня, для всех знаков зодиака. Отдыхайте, но держитесь подальше от неприятностей

Скачки в Нью-Йорке / Фото: REUTERS

В воскресенье многие знаки будут чувствовать себя, словно на американских горках. То неожиданное падение, то стремительный взлет. Но сила воли и спокойствие выручат вас в трудной ситуации. А спорт – поможет снять стресс или взбодрит. Так что отдыхайте, но не забывайте держать себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Готовы?! Сегодня вы покажете всем, на что способны. Хватит греть лавку и подавать полотенца! У вас появятся продуктивные идеи и стратегии. Но даже если не все их оценят, учитесь терпеть разочарования. Успех впереди. Вон Оскар Сван брал серебро Олимпиады в стрельбе в 72 года! А вы не хотите научиться стрелять – из лука или пистолета?

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Сегодня вас охватят вялость и лень и захочется забить на важные дела. Мол, я и так готов к Олимпиаде и один день ничего не изменит. Но вы можете "пролежать" возможности, которые принесут пользу конкурентам. Соберитесь, ведь день обещает быть насыщенным и плодотворным. Работайте под музыку, которая вас бодрит. Освежитесь в бассейне.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Вы устраиваете дома важный праздник, который занимает все ваши мысли! Неужели в вашей коллекции появился новый трофей? Или запускаете новый турнир? Как бы там ни было, но деловые переговоры, которые превратились в изматывающий марафон, подойдут к завершению. Пару партий в теннис, а потом и вечеринка, помогут снять стресс.

РАК. 22 июня — 22 июля

Выходной, так выходной. Вы заведете новых друзей и весело проведете время – яхты, гонки, скачки, пикники на природе, твистер и пляжный футбол. Но легкое беспокойство будет преследовать вас, словно забыли о важном поединке и совершенно не готовитесь. Но со временем все заботы уйдут, а к делам и усиленным тренировкам можно вернуться в понедельник.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вас охватит желание сделать что-то новое. Например, попробовать сапсерфинг. Настроение будет светлым целый день, и вы сможете добиться успеха благодаря своей энергии и энтузиазму. Прям как Марта Костюк, которая зажигает на кортах "Ролан Гаррос" в свои 18. Звезды на вашей стороне, принимайте любые вызовы – будь то бокс, карате или борьба.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Этот день настал! Сегодня вы получите вознаграждение за всю работу, проделанную ранее. Словно наконец-то утерли нос Хэмилтону и Ферстаппену в Формуле-1 и выиграли Гран-при Азербайджана. Но не стоит реагировать слишком эмоционально, сохраняйте спокойствие и сдержанность. И как начнет гонок в жизни? Можно начать с картинга.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Хватит думать о деньгах! Воскресенье – время сблизиться с любимым человеком. К тому же вы будете очень энергичны, в том числе умственно. Устройте катание на байдарке или каноэ. Вы не покажете таких скоростей, как на Европе в Польше, но прогулка на воде – это не только хорошая физическая нагрузка, но и романтика. Получите максимум от этого дня!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Спортивные звезды приготовили вам приземленный день – без сюрпризов, стрессов и потрясений. Но не расслабляйтесь и постарайтесь сами внести в свою жизнь немного остроты. Вон даже Виталий Кличко прыгает с парашютом. А есть еще парапланеризм, вингсьют, прыжки на "ходулях" в бокинге и борьба с препятствиями в триале. Выбирайте!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрельцы – тщеславны, когда выходят на старт или слышат сигнал к началу борьбы. Но сегодня ваши лидерские качества скорее будут встречены комплиментами. Вы разобьетесь в лепешку, чтобы брать высоты и бить рекорды, как Ярослава Магучих, но нужно дать пространство и свободу самовыражения другим. Бросьте себе вызов на беговой дорожке.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Пока у тебя есть попытка – ты не проиграл! – любил повторять Сергей Бубка. И если сегодня с первого раза у вас ничего не получится, попробуйте еще раз. Многие недооценивают силу настойчивости и терпения. Эти качества приведут вас к успеху. Никакого гнева и тревоги! Сохраняйте веру в себя в любой ситуации, займитесь йогой или пилатесом.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Это будет непростой день. Но удача на вашей стороне: сможете бодро пройти через шторм, и это придаст уверенности. Вы сможете организовать крупное предприятие или мега-проект. Никогда не хотели собственный турнир или промоушен смешанных единоборств? День будет держать вас в напряжении, которое снимет вейкбординг или борцовский спарринг.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Все время придется что-то доказывать, демонстрируя ангельское терпение и свои способности. Даже простейшая квалификация будет казаться трудной задачей и вытянет много сил. Вам лучше держаться подальше от неприятностей, чтобы не наступать на больной мозоль. И лучше не участвовать в боях. Выберете тренажерку и пешие прогулки.