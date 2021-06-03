Нескучный гороскоп на 3 июня: Тельцу нужны сильные руки, а Девы седлают коня

Астрологический и спортивный прогноз на четверг, 3 июня, для всех знаков зодиака. У одних энергия будет бить через край, а другим надо решиться сделать следующий шаг

Выставка старых автомобилей / Фото: Reuters

Четверг окажется очень продуктивным и ярким днем – многих зарядит энергией и идеями. А что еще нужно летом? А вечером сборная Украины проведет второй спарринг перед Евро-2020 с Северной Ирландией. Так что готовьтесь болеть, но не забывайте держать себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Эй, трудоголики, звезды призывают поумерить пыл. Ведь в вашей жизни есть не только работа. Вон даже баскетбольная машина Леброн Джеймс танцует с детьми для соцсетей. Посвятите четверг любимым, чтобы они не забыли, кто вы такой. Конечно, можно втихаря следить за спаррингом сборной Украины, но уже после семейного бадминтона или боулинга.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Вернитесь к людям! В четверг вам нужно чувствовать связь с друзьями и близкими, как хоккеистам сборной Швеции, которая сенсационно пролетела мимо плей-офф чемпионата мира. И родные готовы раскрыть объятия перед павшими фаворитами. А карьера отойдет на второй план. Почувствовать же свои силы вам поможет армрестлинг или штанга.

РАК. 22 июня — 22 июля

Прекратите пятиться назад и скорее реализуйте свои смелые планы. 130 лет назад никто не мог подумать, что можно кидать мяч в корзину для персиков, а сегодня у баскетбола миллионы фанатов. Так что уверенно идите под кольцо и бросайте – вам будет везти даже в мелочах. Займитесь скалолазанием, чтобы уметь быстро взбираться на вершину.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Для бизнеса не очень продуктивный день. Да и конкуренты могут очернить вашу репутацию. Тут нужна хитрая стратегия, чтобы обойти препятствия. Зато вернутся старые связи или партнеры. Прям, как Анчелотти в Реал. А случайная встреча станет судьбоносной. Как бывшего прыгуна в воду Стэтхэма заметили на улицах Лондона. Вечером побегайте в футбол или баскетбол.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Ох, Девы... В четверг вы будете очень восприимчивыми к самым разным идеям. Но вот когда дело дойдет до принятия решений, начнете упрямиться, как Джошуа в переговорах с Усиком. Однако пора решать проблемы. Вечером ждет ужин с любимым человеком и возможность задать важнейший вопрос: за кого он болеет в УПЛ? А потом – как насчет конкура?

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

В четверг звезды покажут вам надежный путь к успеху. Возможно, Андрей Шевченко наконец добудет первую победу в 2021 году со сборной Украины. Остальные же Весы получат шанс показать лидерские качества. Вы так долго этого ждали. А потом загляните на стадион, но не стоит ограничиваться бегом. Метание диска и прыжки – тоже достойная нагрузка.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вы приняли эстафету у Стрельцов и теперь думаете, куда бы потратить энергию, которая рвется наружу. Вы готовы отправить в нокаут хоть Фьюри, хоть Уайлдера, и потом закусить в клетке "Хищником" UFC Нганну. Ваше отношение к работе приятно поразит коллег по команде. А вечером рваните на танцпол и танцуйте, словно завтра никогда не наступит.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Успех не просто стучится в ваши двери, он их вышибает в четверг. Как украинка Мороз выбивает дурь из своих соперниц. И кстати, будет снова в деле на этих выходных. Сегодня Стрельцы могут оказаться в центре внимания, как победитель "Ролан Гаррос" из второй мировой сотни. И этот опыт будет полон эмоций. Выплесните их на гоночной трассе или на корте.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Смиритесь, что все не могут играть по вашим правилам, и тогда удастся избежать множества конфликтов. И не вздумайте принимать в четверг кардинальные решения. Та же смена тренера выйдет вам боком. Не секрет, что Козероги – прирожденные лыжники: Нортуг и Свиндал и подтвердят, а летом есть лыжероллеры или просто ролики.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Вы должны не только усердно работать, но и получать от профессии удовольствие. Как Томас Тухель, который после победы в Лиге чемпионов имеет в Челси карт-бланш. В четверг вы можете получить творческие проекты, а также начать зарабатывать на своем хобби. Вон экс-футболист Аггер мастерски делает тату. А досуг проведите под парусом.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Запрягайте и вперед галопом! Четверг – идеальный день для Рыб. Вы переживаете период личностного роста, как украинские синхронистки, разорвавшая Европу. Вселенная наделяет вас харизмой и подталкивает стремиться в карьере к большему, что вы рассчитывали. Может, в вас живут вторая Подкопаева или Бубка. А как насчет дзюдо для уверенности?