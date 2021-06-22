Нескучный гороскоп на 22 июня: Весы изменят свои планы, а Раки задумаются о будущем

Астрологический и спортивный прогноз на вторник, 22 июня, для всех знаков зодиака. После напряженного вечера у телевизора, вас ждут не менее напряженные аналитические пересуды о пережитом на Евро-2020

Гороскоп на понедельник 22 июня для всех знаков зодиака

Предпоследний день группового турнира Евро-2020 даст пищу для размышлений. Этот вторник принесет удивление одним, и все – от результатов матчей. Другим – неплохие новости.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Для Овнов день эмоциональной стабильности. Даже вчерашний матч сборной Украины не выбьет вас из колеи невозмутимости. Самое время заняться делом, за которое вам будет не стыдно.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Этот день может быть полон сюрпризов. Получится многое из того, что планировалось ранее. Еще вас ожидает увлекательный вечер у телевизора: два матча на Евро-2020!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Доказано, что пробежка на полтора километра каждый вторник продлевает жизнь Близнецов на минуту. Бегайте, так дом для престарелых осиротеет.

РАК. 22 июня — 22 июля

Если Рак наконец-то и решится пойти в спортзал, делать это нужно рано поутру, прежде чем мозг проснется и поймет, что же происходит.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Носителям этого знака, начитавшимся в Интернете о пользе каждодневной ходьбы пешком на шесть километров, самое время подумать, где они могут оказаться через 60 лет.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Сегодня как никогда высоки сомнения о пользе от занятий спортом. Мысли, что они не принесут вам желаемых преимуществ, укрепит и знание того, что полные бедра реальных дев все равно не скрыть за отвислый живот. Все это оградит вас от опрометчивого решения о походе в бассейн.

Реклама

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Шесть миллиардов евро – это минимальный бюджет для организации Олимпийских игр в Париже на 2024 год. Сегодня Весам следует не колеблясь отказаться от спонсорства, а весьма логично просто устроиться на диване: по ТВ Хорватия – Шотландия и Чехия – Англия.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Вам благоволит удача. Сегодня ваша работа может подвергнуться проверке, но начальство останется довольным. Сегодня, в самый короткий день года, можно попробовать сделать ставку на матчи Евро.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Если ваши коллеги немного завидуют вам, то это логично – ведь вы на самом деле лучше многих! Эмоции от вчерашних матчей дадут повод весь сегодняшний рабочий день не заниматься делом – и все это для пользы дела!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Вам, возможно, повезет с изданием книги воспоминаний. Но редактор, вопреки вашему желанию, будет настаивать на изменении ее названия на "Как превратить холостяцкую квартиру в эротический притон". Соглашайтесь, прошлого не изменить.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Просто так финансовый успех не случается. Вам сегодня следует остановиться, оглядеться, рассмотреть лица в толпе и составить новый план пути к обогащению. Положительные эмоции гарантированы!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Звезды спорта рекомендуют вам принимать более взвешенные решения в течение дня. Так, например, поставить на исход матча Хорватия – Шотландия, а если не решитесь, то на Чехия – Англия. Звезды помогут!