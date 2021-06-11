Нескучный гороскоп на 11 июня: Близнецы заболтают любого, а Скорпион пришпорил байк

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 11 июня, для всех знаков зодиака. Помните: праздник можно устроить не только на Евро в Риме

Олимпийский стадион в Риме / Фото: Reuters

Пятница – это предвкушение праздника и планирование путешествий. Но главное, что сегодня в Риме стартует многострадальное футбольное Евро-2020, которое должно было состояться еще год назад.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Сегодня вы оцените красивые и экзотические вещи. И наверняка, будете в восторге от церемонии открытия Евро-2020 в Риме. Итальянцы всегда славились своим изящным вкусом. Вы даже можете задуматься о бизнесе, связанном с такими красивыми видами, как художественная гимнастика и фигурное катание. А сами быстрее надевайте ролики.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Делая покупки, вам может быть трудно остановить стремительный отток наличных. Не забудьте и футболку сборной Украины, вокруг которой бурлят такие страсти. Иначе в чем вы будете болеть на Евро-2020? Но если даже не собираетесь смотреть, это уникальный экземпляр для коллекции. Полезно сегодня много ходить, да и силовая тренировка в тему.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Такое бывает редко, но сегодня вы можете получить поддержку в своих начинаниях со всех сторон. Пользуйтесь этим. Возможно, пора подать заявку если не на Олимпиаду, то хотя бы на этап Кубка мира. Поверьте, сегодня ваша болтливость окажется оружием, которое будет бить без промаха. Кстати, про оружие... Как ваши успехи в фехтовании? Не бросайте.

РАК. 22 июня — 22 июля

Один из редких дней, когда хорошее настроение будет, несмотря ни на что. Даже упущенная лицензия на Олимпиаду в Токио-2020 не выбьет вас из колеи. А ведь это был фактически последний шанс. Но если думаете, что на работе суператмосфера, то домашние вас приятно удивят. А если выбьетесь из сил, можете поиграть семьей в шахматы или покер.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Вам придется снова учиться работать в команде, чтобы очередной чемпионат или конференция не стали форумом утраченных надежд. Помните, что все люди не просто разные, а уникальные. Да, некоторые будут испытывать ваше терпение. Но великие чемпионы часто имели непростой характер. А избавиться от эмоций можете в борьбе или боксе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Ничто не мотивирует вас так, как деньги! И вы будете искать дополнительный заработок – от Бриллиантовой лиги до кулачных боев, чтобы справиться со своими финансовыми трудностями. Также вы предложите новые идеи и методы, возможно, даже борьбы с допингом, что принесет вам пользу. А потом смело выходите на пробежку – и вперед!

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Вас тяготит ответственность: вся страна ждет результат, и отступать уже некуда. Да вы и не собирались. Только не будьте диктатором. Берите пример с Андрея Шевченко, который сумел найти подход к каждому: не запугать, вдохновить и сохранить авторитет. Поддержать форму вам поможет теннис, а для адреналина можете и батут попробовать.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Приготовьтесь! Рутина будет затягивать вас, как договорные матчи посредственного игрока. Но чуть больше стараний... и можно рвануть в звезды "Ролан Гаррос" из 4-го десятка рейтинга. И вообще – этот утомительный день может превратиться в захватывающий вечер. Будьте готовы удивляться. И займитесь мотокроссом, это тоже доставит вам удовольствие.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Держите равновесия, потому что вашу лодку могут сотрясать бурные споры. Ритм словите только тогда, когда учтете мнение всех членов экипажа. А чтобы не перевернуться, не добравшись до финиша, держитесь подальше от людей, которые хотят поделиться с вами своим мнением. Так, как насчет гребли сегодня? Или все же дайвинг?

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Все завидуют вашим любимым! В этот день вы будете баловать их до безумия. О! Вы даже решили свозить их в Рим на открытие Евро! Тогда походов по модным бутикам и пиццериям вам не избежать. Только не переусердствуйте и не забудьте про матч Италии. Да и банковские счета не резиновые! Вам будет полезно много ходить, но можно взять и велосипед.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Скиталец-Водолей найдет утешение в путешествиях. Можно начать на Европе по художественной гимнастике в Болгарии, а затем рвануть в Бухарест на второй матч Украины на футбольном Евро. Но если хотите взять компанию – осторожнее, чтобы не делать всю работу. Но вы умеете превратить слабость в силу. И перерыв на футбол или баскетбол – в самый раз.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Возможно, сегодня вы изобретете новую лампочку или колесо. А может даже супер-мотор, который совершит прорыв в автогонках. Кого хотели бы усилить в Формуле-1? Мерседес или Ред Булл? Но идеи могут исчезать также стремительно, как и возникают, так что держите блокнот под рукой для революционных идей. И не забывайте ходить хотя бы на фитнесс.