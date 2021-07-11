Нескучный гороскоп на 11 июля: Рыбы не попадутся на крючок, а Весы непоколебимы и уравновешены

Астрологический и спортивный прогноз на воскресенье, 11 июля, для всех знаков зодиака. Жаркие баталии на футбольных полях Европы достигли своего финала – в прямом и переносном смыслах этого слова. Звезды подскажут, как быть дальше

Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Сегодня финал Евро-2020, турнира, в котором сборная Украины показала характер и добилась исторического результата. Но и в этот раз нашей команде не удалось соблюсти "золотое" правило футбола – забивать желательно больше, чем пропускать!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Как покажет сегодняшний опыт, ваша дружба из прошлого поможет вам и сегодня. Возможно, ваша работа сделает неудачную попытку отвлечь от финала Евро-2020. Расставив приоритеты – работа явление каждодневное, а финал пребывал в режиме ожидания пять лет, – вы примите правильное решение.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Не позволяйте окружающим усомниться в искренности вашей обреченной улыбки. Сегодня вы обречены почти весь вечер, а то и часть ночи, провести у телевизора. Так вы утрете нос назойливым детективам и полиции, и они не получат повод усомниться в вашем абсолютном алиби.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Звезды рекомендуют вам сегодня не перелетать от цветка к цветку – все равно всех сердец не завоевать! Ближе к ночи, уже после футбола, Близнецам полезно заняться метанием ядра друг другу. Осторожно с посудой в доме!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня в вашей голове косяками роятся изящные и финансово выгодные проекты. Но вы примите решение отказаться от званого ужина с деловыми партнерами в пользу просмотра финального матча на Евро.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вам не суждено следовать нудным инструкциям и сухим распоряжениям по работе. Все равно на рабочем месте никого нет. Еще с вечера пятницы.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Сегодня ваша чувственность – как бальзам на сердце любимому человеку. Он не отвергнет вашего желания провести романтический вечер у телевизора под бурные восторги трибун на Уэмбли. Он даже согласится с вами, что кто-то да проиграет.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня вам не следует колебаться в выборе тактики пораньше смыться с работы. Действуйте смело и открыто. Коллеги вас поймут и прикроют. А вы, в свою очередь, не будете обижены.

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СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

На ваше приглашение посмотреть финал Евро-2020 откликнутся все. Стулья можно попросить у соседей. Будьте готовы, они не дадут – самим надо. И припомнят шумную ночь полуфинала. Сегодня день прощения всех – даже соседей.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Сегодня вы отгоните подальше от себя мысль поиграть в интернете в "стрелялки". Вас даже не расстроит невыносимая мысль заняться серьезным делом. День спокойствия и релаксации. А вечер – финала на Евро.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Вы всегда тот человек, который держит слово. Сегодня это подтвердится еще раз. Сказали дома, что на вечер телек и пульт дистанционки ваш – так и будет!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Ваша интуиция и независимость поможет овладеть ситуацией сегодняшнего дня. Неплохо напомнить любимому человеку, что бриллиант символизирует вечную любовь. Не отрываясь от телевизора, он согласится и с этим. Отныне вы тоже полюбите футбол!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня вы не потеряете контроль над собой и не попадетесь на удочку коварным злодеям. Вас не сбить с ног их каверзными вопросами. Мяч круглый, поле прямоугольное, с травкой – вам ли не знать!

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: