Нескучный гороскоп на 10 июня: Стрелец будет задыхаться, а Весы найдут подельников

Маунтенбайк в экстремальных условиях / Фото: Reuters

Четверг может завалить вас работой и различными обязанностями. И тут надо проявить выдержку и терпение, чтобы в итоге выйти победителем из этой битвы. Ну и держите себя в форме.

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Сегодня вы будете жутким собственником и не захотите делиться с другими своими победами, трофеями и гонорарами, а также другим имуществом. Зато любовные романы развиваются очень стремительно, а семейная жизнь расцветет. Если бы не запрет от организаторов, так бы и махнули вместе на Олимпиаду. А свою активность выплесните в кикбоксинг или бокс.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Запаситесь самым необходимым – вас может ожидать поездка. Но приготовьтесь к сюрпризам и просьбам изменить маршрут. Это все же лучше, чем вообще рейс, как в случае с болельщиками сборной Украины на Евро-2020, которых не пускают в Нидерланды. Смиритесь с новым планом и оставайтесь на позитиве, в чем вам поможет гимнастика.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Ааааа... Вы будете попадать в ловушку противоположных мыслей из-за непредсказуемых перепадов настроения. То вы хотите в художественную гимнастику, то посматриваете на штангу. Собрали сумку в спортзал, а через минуту стоите с бокалом вина. Это будет держать вас в напряжении, пока не выльете душу родным или психологу. И займитесь йогой.

РАК. 22 июня — 22 июля

Не сдерживайтесь! Самое время предаться фантазии. И ваши идеи будут фантастическими. Вы уже задумали новый вид спорта или ребрединг олимпийской эмблемы? А может такой еврокубок, что Европейская Суперлига удивится вашей дерзости. Вы услышите много лестных слов. Ваш статус взлетит. И вы можете взлететь – дельтаплан, параплан или батут.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Ух... Это будет непростой день. Вы столкнетесь с напряжением и проблемами, как непобедимый Мейвезер в бою с блогером. Однако в отличие от американского боксера у вас есть шанс красиво выйти из неприглядной ситуации и успешно завершить всю работу. Но держите баланс между работой и семьей. А там можно и в футбол побегать.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Сегодня все лучшее детям, и вы будете им очень признательны. Особенно, если вы уже не один и не два месяца готовитесь к Играм-2020 в Токио и не уделяете им должного внимания. Но не терзайтесь. Сохраняйте свое олимпийское спокойствие, плывите по течению и получайте удовольствие от четверга. И прекрасно впишется в ваш день плавание.

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ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Удачный день для начала чего-то нового. Возможно, пора рискнуть и перебраться из современного пятиборья в фехтование, как в свое время украинка Спас, или ринуться в профибокс в 24 года, как сделал великий Рокки Марчиано. Вы будете покорять своим шармом. Но игра в баскетбол или волейбол тоже принесет пользу и расширит круг "подельников".

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Терпение! И еще раз терпение! Работайте и не ждите отдачи. Сегодня тот день, когда, как говорят спортсмены, нужно вкалывать на тренировках и создавать фундамент для грядущих побед. Даже если вам придется ждать долго, не теряйте надежды. Украинский шпажист Никишин стал чемпионом мира уже в 35. А вы сегодня можете махнуть в греблю.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Вы будете задыхаться от забот, как автор победного мяча под телами партнеров. И это вгонит вас в унынье. Но пошевелите мозгами. Вы можете разорвать этот замкнутый круг неожиданным решением. Как Харлан ставит в тупик соперниц своими выпадами. Не сдавайтесь и в конце дня одержите победу. Выплеснуть эмоции можете на автодроме или снукере.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Если вы затеяли исследования за границей или стажировку в клубах Северной Америки, то планировать поездку и собирать вещи начинайте уже сегодня. Иначе можно не дойти эту дистанцию до конца. Поэтому планируйте, обозначьте приоритеты и щелкайте дела, как Рафа Надаль титулы на "Ролан Гарросе". А пробежка на природе поможет освежить голову.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Чувствуете себя бегуном, который двигается к финишу, все время преодолевая препятствия? Внесите небольшие изменения в маршрут, и вы снова найдете гладкую дорогу. Усилия, приложенные в прошлом, принесут плоды сегодня, но не глушите мотор, предстоит еще много работы. Выберите себе активную и нескучную нагрузку – танцы, зумбу, пинг-понг.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Лучше тренируйтесь, поскольку бизнесмен из вас сегодня никакой. Не стоит вкладывать или ставить большие деньги, даже если вы на 100% уверены в победе Франции на Евро-2020. На таких турнирах всегда случаются сюрпризы. А вот командная работа поможет вам прогрессировать. Сходите в тренажерку или на групповые занятия по степу.