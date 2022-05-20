Непобежденный наследник Кличко узнал своего соперника

Виктор Выхрист / Фото: Luckypunch.net

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) встретится с немцем Тони Тесом (19-11-1, 13 КО).

Поединок состоится 28 мая в Гамбурге, сообщает Luckypunch.net. Поединок будет рассчитан на восемь раундов.

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Напомним что за свои габариты (рост 196 см) и нокаутирующий удар Выхриста называют "наследником братьев Кличко". В рейтинге boxrec.com украинец занимает 61-е место в дивизионе супертяжей.

На профи-ринге выиграл все свои девять боев, семь – нокаутом. Правда, последняя победа получилась скандальной – несогласный с досрочной остановкой боя соперник Выхриста Яго Киладзе ударил рефери в подбородок.