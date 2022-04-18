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Необыкновенный матч. Зозуля и Лунин сыграли с беженцами из Украины

Сергей Шаховец
18 апреля, 14:08
Украинские легионеры, выступающие в чемпионате Испании, провели встречу в Мадриде с украинскими беженцами

Зозуля и Лунин не забывают о украинских беженцах в Испании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Роман Зозуля и Андрей Лунин с первых дней войны активно помогают Украине. Футболисты собирают гуманитарную помощь для пострадавших от военной агрессии России и покупают снаряжения для украинских военных.

На днях Зозуля и Лунин посетили украинских беженцев, которые выехали в Испанию. Звезды отечественного футбола устроили настоящий праздник для украинцев. Помимо гуманитарной помощи, футболисты раздали автографы и сыграли символический товарищеский матч.

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"За время полномасштабного вторжения рашистов в Украину Испания приняла более 25 тысяч украинских беженцев. Вместе с Андрей Лунин приехали в семьи украинцев в Мадриде, вынужденно покинувших свои дома.

Война, к сожалению, оставляет свои шрамы на самых уязвимых категориях населения – детях. В центре, который посетили, в настоящее время находится 80 детей.

Мы старались их максимально отвлечь и вернуть в мирную жизнь. Со старшими – сыграли товарищеский матч. Победила, конечно, Украина", – написал Зозуля в своем Facebook.

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Отметим, что Роман Зозуля выступает в Испании с 2016 года. Украинский нападающий является игроком Фуэнлабрады, выступающей во втором дивизионе.

Зозуля стал новичком Фуэнлабрады / Фото: Twitter

Вратарь Андрей Лунин выступает за мадридский Реал с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел два поединка в Кубке Испании.

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Андрей Лунин / Фото: Twitter