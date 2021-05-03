"Немного богиня, и даже чуть-чуть королева": жена Пятова надела корону

Супруге вратаря Шахтера и сборной Украины Юле Пятовой сегодня исполнилось 40 лет, в сосетях она запостила королевские фото и стихотворение

Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пятова – супруга вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова. Юле исполнилось 40. В соцсетях она предстала в образе королевы и по случаю юбилея поделилась с подписчиками стихотворением.

Когда было двадцать -

Я очень боялась,

Что в сорок накроет

Печальная старость.

Что буду седой,

Не веселой ворчуньей,

Обычной и скучной

Кухонной колдуньей.

Что будет все это

Лет через триста,

А пока в душе лето,

В бокале игристое.

Я только моргнула,

Не думая даже,

Немножко взгрустнула...

Но я же все та же!!!

Немного по жизни богиня,

И даже чуть-чуть королева,

Все то же привычное имя,

Все те же мечты и напевы.

Мне сорок – и это начало,

Спасибо за мудрость и ясность,

И страхов как не бывало -

Я ЖЕНЩИНА – и это прекрасно!!!!

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Ранее Пятова рассказала, что быть женой спортсмена не так классно, как кажется: "Нафига вам сдались эти футболисты?".