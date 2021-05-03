"Немного богиня, и даже чуть-чуть королева": жена Пятова надела корону

Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пятова – супруга вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова. Юле исполнилось 40. В соцсетях она предстала в образе королевы и по случаю юбилея поделилась с подписчиками стихотворением.
Когда было двадцать -
Я очень боялась,
Что в сорок накроет
Печальная старость.
Что буду седой,
Не веселой ворчуньей,
Обычной и скучной
Кухонной колдуньей.
Что будет все это
Лет через триста,
А пока в душе лето,
В бокале игристое.
Я только моргнула,
Не думая даже,
Немножко взгрустнула...
Но я же все та же!!!
Немного по жизни богиня,
И даже чуть-чуть королева,
Все то же привычное имя,
Все те же мечты и напевы.
Мне сорок – и это начало,
Спасибо за мудрость и ясность,
И страхов как не бывало -
Я ЖЕНЩИНА – и это прекрасно!!!!
Ранее Пятова рассказала, что быть женой спортсмена не так классно, как кажется: "Нафига вам сдались эти футболисты?".
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